Последнее наступление хуситов призвано повторить иранскую блокаду Ормузского пролива в Баб-эль-Мандебе: их следующая цель — прибрежные города и острова Красного моря на этом ключевом морском пути.

В четверг повстанцы-хуситы в Йемене установили контроль над стратегическим портовым городом Моха на Красном море и начали продвижение к проливу Баб-эль-Мандеб, сообщил йеменский военный источник.

Очевидцы рассказали, что видели, как отряды хуситов входили в город, выкрикивая лозунги «Смерть Америке, смерть Израилю».

Город, находившийся под контролем международно признанного правительства Йемена, с начала августа подвергается непрерывным атакам: за несколько дней по нему было выпущено свыше 25 ракет, что вынудило приостановить работу порта.

Правительство Йемена пока публично не подтвердило потерю Мохи.

Хуситы контролируют около трети территории Йемена, причём это самые густонаселённые районы страны. Теперь они стремятся установить контроль над узким морским маршрутом, соединяющим Азию и Европу через Красное море и Суэцкий канал, и потенциально нарушить движение по нему.

Вместе с Ормузским проливом грузопотоки через Баб-эль-Мандеб обеспечивают четверть ежедневных поставок нефти и нефтепродуктов и почти треть мировых морских перевозок.

По сообщениям, этим летом хуситы обсуждали с Тегераном введение платы за безопасный проход через пролив, что выглядит как попытка ещё сильнее ударить по мировой экономике.

Правительство Йемена не раз предупреждало о планах хуситов установить контроль над этим морским проходом, название которого в переводе с арабского означает «Ворота слёз».

Генерал-майор Садек Дувайд, представитель связанного с правительством Национального сопротивления, контролирующего районы, прилегающие к проливу, ранее предупреждал, что осада Мохи со стороны хуситов является ключевым манёвром, позволяющим им закрепиться на побережье Красного моря.

«Продолжая атаки на Моху и её порт, милиция хуситов стремится закрепиться на побережье Баб-эль-Мандебского пролива и превратить этот район в нечто подобное тому, что мы видим в Ормузском проливе», заявил генерал-майор Дувайд в середине августа.

Прибрежный город Дубаб и остров Перим, скалистый вулканический остров посреди пролива, разделяющий его на два судоходных канала, теперь считаются ключевыми военными целями хуситов.

Боевые действия продолжают обостряться

Хуситы, официально именующиеся «Ансар Аллах», на прошлой неделе начали масштабное наступление против правительственных войск, которые поддерживает Саудовская Аравия.

Они также нанесли удары по территории Саудовской Аравии, в результате которых были ранены десятки людей. В ответ Эр-Рияд начал ежедневно бомбить районы, находящиеся под контролем хуситов.

В четверг хуситы сообщили, что саудовские силы нанесли около 40 авиаударов в рамках новой серии атак.

«Вражеские саудовские ВВС за последние часы нанесли около 40 ударов по провинциям Таиз, Ходейда, Аль-Джауф и Мариб», сообщило подконтрольное хуситам агентство Saba.