Подводные кабели соединяют Шпицберген и материковую часть НорвегииФото: Jonathan Nackstrand/AFP По данным Reuters, весной 2026 года союзники по НАТО предотвратили готовившуюся Россией диверсию в отношении подводных кабелей в глубоководных районах Арктики. Близ архипелага Шпицберген были обнаружены российские подводные лодки, которые отрабатывали применение секретного оружия, предназначенного для вывода из строя критически важных подводных кабелей и не оставляющего каких-либо следов, пишет агентство в четверг, 10 сентября, со ссылкой на двух представителей западных правительств.

Россияне были вынуждены покинуть район учений

В ходе совместной операции Великобритании, Норвегии и США российские суда были отслежены и перехвачены в море. Им не позволили завершить учения, и они покинули район, отмечается далее. По словам собеседников Reuters, тайную операцию проводили силы Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны РФ. Для имитации развертывания сложной и разрушительной системы использовались глубоководные аппараты. Кабели повреждены не были, речь шла лишь об учениях.

Власти Великобритании и Норвегии представили Москве имеющуюся у них информацию, чтобы продемонстрировать их осведомленность о новой технологии и заставить Россию воздержаться от ее применения, отмечает Reuters со ссылкой на двух западных официальных лиц.

Министр обороны Норвегии Туре Саннвик считает, что благодаря совместной операции союзники по НАТО "дали России четкий сигнал о том, что она не может действовать скрытно". "Мы недвусмысленно дали понять российским властям, что любая попытка посягательства на нашу критически важную инфраструктуру будет обнаружена и повлечет за собой последствия. Эскалация напряженности на Крайнем Севере не отвечает ничьим интересам", - цитирует Reuters его заявление.

В апреле Лондон и Осло сообщали о тайной операции РФ в Арктике

В апреле 2026 года власти Великобритании и Норвегии уже сообщали о выявлении тайной операции РФ в Арктике, но информация об обнаружении нового оружия, месте проведения операции и участии США не разглашалась, пишет далее агентство.

Между тем аналитики разведслужб США все больше обеспокоены тем, что Россия может попытаться проверить на прочность пакт НАТО о коллективной обороне, известный как Статья 5 Североатлантического договора, указывает Reuters со ссылкой на слова трех американских чиновников.

РФ может попытаться уничтожить критически важные подводные кабели При таком сценарии ключевой частью российской операции может стать уничтожение подводных кабелей, которые часто имеют толщину садового шланга и проходят прямо по морскому дну либо на небольшом заглублении в грунт, отмечается далее.

При этом они играют критически важную роль в обеспечении глобальной интернет-связи и проведении финансовых транзакций. Из-за их экономического и стратегического значения подводные коммуникации уже становились мишенями в конфликтах. Еще в Первую и Вторую мировые войны они были необходимы для передачи приказов по телеграфу или телефонной связи, напоминает Reuters.

Из Шпицбергена на материковую часть Норвегии на глубине до 2700 м проходят два подводных оптоволоконных кабеля протяженностью 1400 км. По ним передаются огромные объемы спутниковых данных, принимаемых крупнейшей в мире наземной станцией SvalSat, входящей в сеть NASA Near Space Network.

Reuters также напоминает о визите в Москву директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа. По данным, полученным агентством от двух осведомленных источников, на встрече с представителями российских спецслужб он предостерег от эскалации диверсионных действий РФ в Европе. При этом Reuters не удалось выяснить, поднимал ли Рэтклифф вопрос о тайных подводных операциях России.