Зимой литовский Сейм планирует принять поправку к Конституции и исключить из основного закона страны положение о запрете оружия массового поражения на своей территории.

Для этого потребуется продлить осеннюю сессию Сейма, которая начинается в четверг, сообщил глава парламента Юозас Олякас.

«Вероятно, предусмотренные нами графики и сроки законотворчества заставят нас немного продлить осеннюю сессию, чтобы мы могли принять именно эту статью Конституции», — сказал Олякас на собрании старост парламентских фракций.

По его словам, осеннюю сессию, скорее всего, придется продлить до 13 января 2027 года.

Как ранее сообщало агентство BNS, в начале июля Сейм после представления одобрил изменение 137-й статьи Конституции, исключающее положение о размещении ядерного оружия в Литве.

В среду проект получил поддержку Комитета Сейма по праву и правопорядку.

В настоящее время 137-я статья Конституции гласит, что на территории Литвы не может быть оружия массового поражения и военных баз иностранных государств.

Олякас ранее заявлял, что это положение больше не соответствует геополитической реальности. По его словам, приоритетом государства в нынешней ситуации является сохранение мира, для чего важно сдерживание, наибольшую эффективность которому обеспечивает ядерное оружие.

По словам главы Сейма, Литва с таким конституционным ограничением «в контексте НАТО выглядит как белая ворона».

Для изменения основного закона страны необходимо, чтобы за него дважды с перерывом в три месяца проголосовали не менее 94 парламентариев из 141.

Первоначальную инициативу по изменению основного закона подписали полсотни парламентариев почти из всех фракций Сейма, предложение не поддержал ни один политик из оппозиционной партии «Рассвет Нямунаса».

Дискуссии о размещении ядерного оружия также стимулирует представленная в марте идея президента Франции Эммануэля Макрона о создании новой европейской схемы ядерного сдерживания, согласно которой партнеры могли бы временно принимать французские стратегические военно-воздушные силы с ядерным оружием.

Между тем в начале июня издание Financial Times сообщило, что США рассматривают возможность размещения ядерного оружия в нескольких дополнительных странах НАТО в Европе.