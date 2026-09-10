В нидерландской деревне Остволд разгорелся спор вокруг девятиметрового памятника Владимиру Ленину. Огромную бронзовую статую хотели установить возле нового центра, посвященного истории коммунизма, однако муниципалитет Олдамбта отказался выдавать разрешение: власти опасаются общественных споров и считают монумент слишком высоким.

Памятник имеет необычную историю. До 1991 года он стоял в восточногерманском городе Мерзебург неподалеку от Лейпцига. После ликвидации ГДР статую демонтировали, а в конце 1990-х годов ее приобрел предприниматель из нидерландской провинции Гронинген. В последующие годы памятник неоднократно перевозили и предоставляли для различных проектов, передает NOS.

Как ранее сообщал bb.lv, в последние недели Ленин находился в Остволде, где девятиметровая фигура использовалась в качестве декорации для музыкально-театральной постановки. После завершения спектаклей статую собирались оставить возле создаваемого центра исторического наследия, рассказывающего в том числе о распространении коммунистических идей на востоке провинции Гронинген.

Однако планы вызвали споры. Установка памятника обсуждалась в социальных сетях, а представители местной партии CDA направили властям официальные вопросы.

В результате муниципалитет решил разрешение не выдавать.

«Каждый должен чувствовать себя в Олдамбте как дома и ощущать, что ему здесь рады, а этот памятник вызывает слишком много реакций», — объяснил представитель муниципалитета региональному телеканалу RTV Noord.

Кроме того, власти считают девятиметровую статую слишком высокой. При этом заявители имеют право обжаловать решение.

«Мы не собирались прославлять Ленина»

Инициатор создания исторического центра Генриетта Давелаар заявила, что решение муниципалитета стало для нее неожиданностью. По ее словам, переговоры с местными властями продолжались уже достаточно долго, поэтому она рассчитывала получить разрешение.

Давелаар подчеркивает, что установка памятника не должна была стать прославлением Ленина. Рядом со статуей планировалось разместить информационную табличку, объясняющую исторический контекст.

По ее словам, Ленин и коммунистическое движение непосредственно связаны с историей Олдамбта.

В XIX веке восточная часть Гронингена была известна резким социальным неравенством между богатыми землевладельцами и бедными сельскохозяйственными рабочими. Тяжелые условия труда неоднократно становились причиной протестов. Позднее коммунистические идеи получили здесь значительную поддержку.

«Я прекрасно понимаю, что этот памятник вызывает реакцию, потому что при Ленине происходили ужасные вещи. Но факт остается фактом: Ленин и коммунизм пользовались большой поддержкой в Олдамбте», — объясняет Давелаар.

По ее мнению, неудобные страницы прошлого нельзя просто вычеркнуть из истории. Напротив, памятник мог бы стать поводом для разговора о том, почему коммунистические идеи когда-то оказались настолько популярны в этой части Нидерландов.

Без Ленина не будет и музея?

Отказ муниципалитета может поставить под угрозу весь проект исторического центра, над которым его инициаторы работали несколько лет.

Давелаар утверждает, что гигантский памятник должен был стать главной достопримечательностью будущего центра.

«Нам нужен был объект, который привлекал бы публику. Если памятника не будет, то не будет и информационного центра», — заявила она.

Организаторы намерены обжаловать отказ, хотя пока надеются договориться с муниципалитетом.

7 октября вопрос о памятнике должен обсуждаться на заседании муниципального совета Олдамбта. Однако окончательное решение о выдаче разрешения принимает коллегия местной исполнительной власти.