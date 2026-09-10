Сегодня, 10 сентября, Copernicus Climate Change Service опубликовала новые глобальные климатические данные: август 2026 года оказался самым жарким августом за всю историю наблюдений ERA5 и одновременно разделил с июлем 2023 года первое место среди самых жарких месяцев вообще.

Средняя температура воздуха на планете составила 16,96 °C — на 1,65 °C выше доиндустриального уровня 1850–1900 годов. Это первый месяц с ноября 2025 года, когда глобальная температура вновь превысила отметку +1,5 °C. Особенно необычно, что август оказался даже немного жарче июля — такое в массиве ERA5 происходило лишь несколько раз.

Рекорд установлен и для температуры поверхности океанов вне полярных областей: в августе она в среднем достигла 21,07 °C, а 24–25 августа поднималась до исторического максимума 21,11 °C. Одной из причин стало быстро усиливающееся Эль-Ниньо в Тихом океане.

Еще один заметный результат: лето 2026 года стало самым жарким за всю историю наблюдений в Западной Европе, превзойдя даже знаменитое жаркое лето 2003 года. Рекордные или близкие к рекордным температуры отмечались во Франции, Испании, Великобритании, Бельгии, Италии и других странах.

Особенно тревожным ученые называют то, что рекордная жара затронула не отдельный регион, а значительную часть планеты. Высокие температуры сопровождались засухами, лесными пожарами и экстремальными осадками в разных странах. Специалисты Copernicus подчеркивают: один рекордный месяц сам по себе не означает постоянного превышения установленного Парижским соглашением порога в 1,5 °C, однако продолжительная серия температурных рекордов показывает устойчивую тенденцию глобального потепления.