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Трамп пообещал выплатить каждому американцу по $5000. Но не объяснил, откуда возьмутся деньги 0 45

В мире
Дата публикации: 10.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: дональд трамп
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп заявил, что каждый совершеннолетний житель страны получит по 5000 долларов, если республиканцы сохранят большинство в Конгрессе после ноябрьских промежуточных выборов. При этом он не уточнил, как будет финансироваться такая программа.

Президент США Дональд Трамп выступил с новым громким предвыборным обещанием. На съезде Республиканской партии в Далласе он заявил, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах каждый совершеннолетний американец получит выплату в размере 5000 долларов.

По словам главы Белого дома, эта инициатива получит название «дивиденды Трампа».

Выступая перед сторонниками, президент призвал избирателей поддержать республиканцев и предложил представить, что в избирательном бюллетене стоит и его имя, несмотря на то что речь идет о выборах в Конгресс.

Вместе с тем Трамп не объяснил, за счет каких средств планируется финансировать программу. Если подобные выплаты получили бы все совершеннолетние жители США, их общий объем теоретически мог бы превысить один триллион долларов.

Подобные обещания становятся одной из центральных тем предвыборной кампании в США. Для избирателей важны не только вопросы внешней политики, но и стоимость жизни, уровень цен и состояние экономики.

Согласно последним опросам, уровень поддержки Трампа немного превышает 30%. На общественные настроения, как отмечается, влияют рост цен и продолжающийся военный конфликт США с Ираном.

В то же время аналитический ресурс Decision Desk HQ прогнозирует, что после ноябрьских выборов демократы могут получить 230 из 435 мест в Палате представителей и 51 из 100 мест в Сенате.

Исход голосования определит не только расстановку сил в Конгрессе, но и то, сможет ли администрация Трампа рассчитывать на поддержку своих законодательных инициатив в ближайшие годы.

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#выборы #США #деньги #Дональд Трамп #финансы #экономика #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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