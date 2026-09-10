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Украина заявила об ударе по единственному незамерзающему порту России на Каспийском море 1 255

В мире
Дата публикации: 10.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: пожар в порту
ФОТО: twitter

В ночь на четверг украинские беспилотники атаковали Махачкалу. По данным российских властей, повреждены объекты портовой инфраструктуры и здание театра, а Украина подтвердила, что одной из целей действительно был торговый порт.

В ночь на четверг Махачкала подверглась атаке украинских беспилотников. В социальных сетях появились многочисленные видеозаписи со взрывами и дымом над территорией города.

По данным независимого издания Astra, основной целью атаки стал торговый порт Махачкалы — единственный незамерзающий российский порт на Каспийском море, через который проходят перевозки нефтепродуктов и других грузов.

Исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин сообщил, что в результате падения обломков сбитых беспилотников возникли пожары на объектах портовой инфраструктуры и в здании Аварского театра. По его словам, возгорания были оперативно ликвидированы, погибших и пострадавших нет.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил нанесение ударов по порту Махачкалы. Он также заявил, что украинские силы атаковали объекты в Московской, Воронежской, Астраханской и Брянской областях.

Из-за налета беспилотников российские власти временно приостанавливали работу аэропортов Махачкалы, Владикавказа, Грозного, Краснодара и Сочи.

Атаки затронули и другие регионы России. В Воронежской области, по информации местных властей, погибла женщина, еще два человека получили ранения.

В Сочи, как сообщили местные власти, удар морских беспилотников вызвал пожар на пляже. Опубликованные очевидцами видеозаписи показывают горящее кафе, а издание Astra сообщает о частичном разрушении одного из ресторанов на набережной.

По официальным данным, в результате атаки в Сочи пострадали не менее 28 человек, четверо из них были госпитализированы.

Кроме того, украинский Telegram-канал Exilenova+ опубликовал спутниковый снимок с пожаром в Азовском море. Авторы публикации предполагают, что горит одно из судов российского «теневого флота», однако независимого подтверждения этой информации пока нет.

Министерство обороны России заявило, что за ночь средства ПВО сбили 448 украинских беспилотников над 12 регионами страны и аннексированным Крымом.

Российское военное ведомство не сообщило, сколько беспилотников достигли своих целей. Вместе с тем масштабы атак свидетельствуют, что удары по объектам на территории России продолжают расширяться и охватывают регионы, расположенные далеко от линии фронта.

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#пожар #Украина #беспилотники #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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