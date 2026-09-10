В Офисе президента Украины заявили, что слова премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре о том, что самолет Владимира Зеленского едва не был поражен российским беспилотником, не соответствуют реальной ситуации. По данным Киева, причиной задержки вылета стало временное закрытие воздушного пространства Молдовы.

Власти Украины назвали преувеличением заявление премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре о том, что самолет президента Владимира Зеленского во время вылета из Молдовы якобы едва не стал целью российского беспилотника.

Источник в Офисе президента Украины пояснил, что во время пребывания Зеленского в Молдове была объявлена воздушная тревога после того, как российский дрон нарушил воздушное пространство Молдовы и Румынии. При этом речи о непосредственной угрозе президентскому самолету, по словам источника, не шло.

Из-за инцидента молдавские власти во вторник после 16:30 временно закрыли воздушное пространство страны. Это привело к задержке семи рейсов — четырех прибывающих и трех вылетающих. Среди них оказался и самолет, на котором должен был вылететь Зеленский.

Позже, после 17:20, власти Молдовы сообщили, что беспилотник упал и взорвался примерно в 160 километрах от международного аэропорта Кишинева. После этого ограничения были сняты, воздушную тревогу отменили, а президентский борт с задержкой отправился в Осло, где Владимир Зеленский во вторник вечером прибыл на церемонию прощания с королем Норвегии Харальдом.

Этот случай вновь показал, что появление российских беспилотников вблизи границ Украины может влиять не только на безопасность, но и на работу гражданской авиации в соседних странах. В подобных ситуациях власти временно закрывают воздушное пространство даже при отсутствии непосредственной угрозы аэропортам.

Поводом для разъяснений стали слова Стёре, прозвучавшие в среду. Премьер-министр Норвегии заявил, что самолет Зеленского при вылете из Молдовы «едва не был поражен дроном», однако каких-либо дополнительных деталей или подтверждений своих слов не привел.

Таким образом, Киев признает, что вылет действительно был задержан из-за воздушной тревоги и закрытия неба над Молдовой, однако отвергает утверждение о том, что президентский самолет находился под непосредственной угрозой удара беспилотника.