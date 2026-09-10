Представители десятков стран договорились создать Международный альянс по борьбе с телекоммуникационным и интернет-мошенничеством. Совместное заявление было принято на Глобальном форуме по сотрудничеству в области общественной безопасности в китайском Ляньюньгане.

Инициативу поддержали представители 46 стран-учредителей. В церемонии также участвовали наблюдатели из 34 государств и четырех международных организаций, включая ООН и Интерпол.

Как передает bb.lv со ссылкой на Xinhua, об этом говорится в заявлении.

Участники форума отмечают, что телефонное и интернет-мошенничество превратилось в трансграничную проблему, бороться с которой исключительно на национальном уровне становится все сложнее.

Поэтому предлагается создать специализированную международную структуру, которая позволит государствам координировать действия и сотрудничать в борьбе с мошенническими схемами.

Предполагается, что организация будет действовать на основе международных конвенций и ориентироваться прежде всего на практическое взаимодействие правоохранительных органов разных стран.

Глобальный форум по сотрудничеству в области общественной безопасности проходил в китайском городе Ляньюньган с 8 по 10 сентября.