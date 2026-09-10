Муниципалитет Олдамбт в провинции Гронинген отказал в разрешении на установку девятиметровой бронзовой статуи Владимира Ленина в селе Остволд. Памятник планировали разместить рядом с новым центром культурного наследия, посвященным истории коммунизма в Восточном Гронингене. Об этом сообщило издание NOS.

Статуя российского революционера ранее находилась в восточногерманском городе Мерзебург, недалеко от Лейпцига. Там она простояла до 1991 года, после чего была демонтирована. В конце 1990-х годов бронзовую фигуру приобрел предприниматель из провинции Гронинген.

В последние недели статуя использовалась как декорация для музыкально-театрального спектакля в Остволде. Организаторы рассчитывали после его завершения включить ее в экспозицию будущего культурного центра.

Инициатор проекта Генриетта Давелаар заявила, что рассчитывала на получение разрешения. По ее словам, установка памятника не должна была означать прославление Ленина.

"Мы хотели установить рядом табличку с объяснением контекста, чтобы это стало поводом для разговора", - объяснила Давелаар.

Однако появление девятиметровой статуи вызвало критику в социальных сетях и местных политических кругах. В муниципалитете заявили, что памятник способен спровоцировать слишком много негативных реакций. Кроме того, власти сочли девятиметровую конструкцию слишком высокой.

"Все должны чувствовать себя в Олдамбте как дома и быть желанными гостями, а эта статуя вызывает слишком много реакций", - заявил представитель муниципалитета.

Давелаар настаивает, что Ленин представляет исторический интерес для региона. По ее словам, Восточный Гронинген в XIX веке отличался значительным социальным неравенством между землевладельцами и сельскохозяйственными рабочими. На фоне трудовых конфликтов и последующего распространения коммунистической идеологии регион стал одним из мест, где коммунизм получил заметную поддержку.

"Я очень хорошо понимаю, что этот образ вызывает реакцию, ведь под руководством Ленина происходили ужасные события. Но это просто факт, что Ленин и коммунизм пользовались большой поддержкой в Олдамбте", - сказала она.

Отказ муниципалитета поставил под угрозу и создание самого информационного центра. Давелаар считает статую важным элементом проекта, который должен был привлекать посетителей.

"Нам нужна была значительная приманка для посетителей. Если памятник не будет стоять, то и информационного центра тоже не будет", - заявила инициатор.

При этом муниципалитет отметил, что решение может быть обжаловано. Давелаар уже заявила о намерении воспользоваться этой возможностью.