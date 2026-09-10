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В Новороссийске повреждены как минимум три российских военных корабля 2 368

В мире
Дата публикации: 10.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фрегат «Адмирал Эссен»

В результате удара, нанесенного Украиной в среду по Новороссийску, повреждения получили как минимум три корабля Черноморского флота России, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По данным украинского Генштаба, повреждены фрегат «Адмирал Эссен», большой десантный корабль «Петр Моргунов» и морской тральщик «Железняков».

Ранее Военно-морские силы Украины сообщили, что удар по фрегату «Адмирал Эссен» был нанесен крылатой ракетой «Нептун».

Это уже не первая атака на этот корабль. Удар по «Адмиралу Эссену» также был нанесен 12 августа.

Тогда Генштаб ВСУ сообщал о повреждении и других российских военных кораблей — флагмана Черноморского флота фрегата «Адмирал Макаров», малого ракетного корабля проекта 21631 «Буян-М» и патрульного корабля «Василий Быков».

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#Украина #ракета #Россия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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