Дональд Трамп пообещал каждому совершеннолетнему гражданину США выплату в размере $5 тыс., если Республиканская партия сохранит контроль над Конгрессом после промежуточных выборов 3 ноября. На реализацию такой инициативы потребуется более $1 трлн из американского бюджета.

Обещание президент США озвучил на съезде республиканцев в Далласе. «Это будет называться «дивиденд Трампа». Теперь все, что нам нужно сделать, - это победить», - сказал Трамп. По его словам, потратить полученные деньги можно будет только внутри США, пишет bloomberg.com

При этом президент не объяснил, как именно предполагается выплачивать эти средства. Для любой подобной программы потребуется одобрение Конгресса, поэтому пока речь идет лишь о политическом обещании.