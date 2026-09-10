Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вот это дело - Трамп пообещал американцам по $5 тысяч за победу республиканцев на выборах 1 125

В мире
Дата публикации: 10.09.2026
mixnews.lv
Изображение к статье: Трамп выступает

Дональд Трамп пообещал каждому совершеннолетнему гражданину США выплату в размере $5 тыс., если Республиканская партия сохранит контроль над Конгрессом после промежуточных выборов 3 ноября. На реализацию такой инициативы потребуется более $1 трлн из американского бюджета.

Обещание президент США озвучил на съезде республиканцев в Далласе. «Это будет называться «дивиденд Трампа». Теперь все, что нам нужно сделать, - это победить», - сказал Трамп. По его словам, потратить полученные деньги можно будет только внутри США, пишет bloomberg.com

При этом президент не объяснил, как именно предполагается выплачивать эти средства. Для любой подобной программы потребуется одобрение Конгресса, поэтому пока речь идет лишь о политическом обещании.

×
#выборы #США #Дональд Трамп #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Палатка подозреваемого в серии атак на немецкие электросети
Изображение к статье: Хусит с гранатометом
Изображение к статье: Сейм Литвы и ядерные ракеты
Изображение к статье: Национальная гвардия США

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Письмо
В мире
Изображение к статье: Заседание правительства
Политика
Изображение к статье: Сентябрь в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Куда добавлять порошок: в барабан или лоток стиральной машины?
Дом и сад
Изображение к статье: Что можно посадить на огороде и в саду под зиму: лучшие варианты
Дом и сад
Изображение к статье: Горшок с монетами
Lifenews
Изображение к статье: Письмо
В мире
Изображение к статье: Заседание правительства
Политика
Изображение к статье: Сентябрь в Латвии
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео