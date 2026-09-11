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25 лет спустя: почему число жертв терактов 11 сентября продолжает расти 0 151

В мире
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: 11 сентября
ФОТО: пресс-фото

В США проходят памятные мероприятия, посвященные 25-й годовщине террористических атак 11 сентября 2001 года. Помимо почти трех тысяч погибших в день трагедии, сегодня вспоминают и тысячи людей, которые умерли спустя годы от болезней, связанных с последствиями катастрофы.

Соединенные Штаты в пятницу отмечают 25-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года — крупнейшей террористической атаки в истории страны.

Главные памятные мероприятия традиционно проходят в Нью-Йорке, где родственники погибших публично зачитывают имена жертв, а также в Пентагоне, где в церемонии примет участие президент США Дональд Трамп.

11 сентября 2001 года террористы группировки «Аль-Каида» захватили четыре пассажирских самолета. Два из них были направлены в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий — в здание Пентагона.

Пассажирам четвертого самолета удалось оказать сопротивление угонщикам. Лайнер потерпел крушение в штате Пенсильвания, не достигнув предполагаемой цели. Какой именно объект планировали атаковать террористы, официально так и не было установлено.

В результате атак погибли почти 3000 человек. Однако спустя четверть века трагедия продолжает уносить жизни.

В Нью-Йорке в пятницу также состоится отдельная церемония памяти людей, умерших уже после терактов от заболеваний, вызванных воздействием токсичной пыли и других опасных веществ, образовавшихся после обрушения башен Всемирного торгового центра.

Правительство США признает, что число умерших от последствий трагедии уже давно превысило количество людей, погибших непосредственно 11 сентября 2001 года.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), к настоящему времени зарегистрировано более 57 тысяч случаев онкологических заболеваний, связанных с последствиями терактов.

Эти данные показывают, что влияние событий 11 сентября не ограничилось одним днем. Для тысяч спасателей, пожарных, полицейских, медиков и жителей Нью-Йорка трагедия продолжает иметь последствия спустя десятилетия.

В этом году памятные мероприятия приобретают особое значение: 25-летняя годовщина стала одной из крупнейших дат в истории США, посвященных памяти жертв террористических атак.

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#США #спасатели
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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