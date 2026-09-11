В Нью-Йорке проходят памятные мероприятия по случаю 25-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года. Главная церемония состоится на месте разрушенных башен Всемирного торгового центра. В этом году власти значительно усилили меры безопасности: центр города патрулируют антитеррористические подразделения, вооруженные полицейские и группы по борьбе с беспилотниками.

В Нью-Йорке отмечают 25-летие терактов 11 сентября: беспрецедентные меры безопасности

Как сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS, традиционная церемония пройдет на Ground Zero — месте, где до терактов стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра. Сейчас здесь находится мемориальный комплекс 9/11 Memorial.

Утром 11 сентября 2001 года террористы захватили четыре пассажирских самолета. Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий — в здание Пентагона, четвертый разбился в Пенсильвании после того, как пассажиры попытались перехватить управление.

В результате терактов погибли почти 3000 человек.

Имена погибших снова прозвучат на Ground Zero

По традиции центральное место в церемонии отведено родственникам жертв. Они зачитают имена людей, погибших в результате терактов.

Ожидается присутствие бывших президентов США Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего, Барака Обамы и Джо Байдена, а также действующего вице-президента Джей Ди Вэнса.

Однако 25-я годовщина проходит в атмосфере значительно более жестких мер безопасности, чем предыдущие памятные мероприятия.

По данным NOS, полиция Нью-Йорка, федеральные агенты и другие силовые структуры будут представлены в городе в усиленном составе. Жителей предупредили о большом количестве сотрудников в форме, антитеррористических подразделениях, тяжеловооруженных полицейских и специальных группах по противодействию дронам.

В окрестностях Ground Zero вводятся серьезные ограничения автомобильного движения. Попасть непосредственно на официальную церемонию смогут только приглашенные, которым необходимо пройти проверку службы безопасности.

Дополнительные опасения из-за еврейского Нового года

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани объяснил повышенные меры безопасности двумя обстоятельствами. Первое — особое значение 25-й годовщины крупнейшего теракта в истории США. Второе — совпадение памятной даты с началом еврейского Нового года.

На фоне роста числа антисемитских инцидентов власти намерены обеспечить дополнительную защиту еврейской общины города.

При этом сам Мамдани оказался в центре политического спора вокруг церемонии. В последние недели распространялась петиция с требованием, чтобы мэр не присутствовал на мероприятии. Ее авторы ставят под сомнение некоторые политические взгляды Мамдани и указывают на предполагаемые антиамериканские настроения в его окружении.

Бывший мэр Нью-Йорка и союзник Дональда Трампа Руди Джулиани, возглавлявший город во время терактов 2001 года, заявил, что счел бы присутствие Мамдани на церемонии оскорбительным.

Мэр ответил, что как американец и житель Нью-Йорка намерен принять участие в памятных мероприятиях.

Трамп выбрал Пентагон

Президент США Дональд Трамп, по данным материала NOS, на церемонии в Нью-Йорке присутствовать не будет.

The New York Times ранее сообщала, что президент отказался от поездки после того, как организаторы не предоставили ему возможности выступить с речью. Выступления политиков на церемонии Ground Zero уже более десяти лет не проводятся — организаторы стремятся сохранить ее неполитический характер.

Сам Трамп эту версию оспаривает. Вместо Нью-Йорка он решил принять участие в памятной церемонии у Пентагона, где запланировано его выступление. В Нью-Йорке администрацию будет представлять вице-президент Вэнс.

Вспомнят 343 погибших пожарных

Памятные мероприятия пройдут и в других районах Нью-Йорка. Особое место традиционно занимает память о сотрудниках экстренных служб.

Некоторые пожарные части откроют двери для посетителей. Там вспомнят 343 пожарных Нью-Йорка, погибших 11 сентября 2001 года во время спасательной операции во Всемирном торговом центре.

Необычной частью программы станет серия бейсбольных матчей между New York Yankees и New York Mets. Две нью-йоркские команды MLB проведут три игры подряд на Yankee Stadium в память о жертвах терактов.

Спустя четверть века 11 сентября остается для Нью-Йорка прежде всего днем памяти почти трех тысяч погибших. Однако юбилейная церемония проходит на фоне гораздо более напряженной политической и общественной обстановки: беспрецедентные меры безопасности и споры вокруг участников церемонии заметно отличают 25-ю годовщину от предыдущих лет. При этом неизменной остается главная традиция — на Ground Zero снова прозвучат имена тех, кто погиб 11 сентября 2001 года.