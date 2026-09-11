Алжир объявил о закрытии своего воздушного пространства для самолетов Объединенных Арабских Эмиратов после разрыва дипломатических отношений между двумя странами. Исключение временно сделано только для регулярных пассажирских рейсов в столицу Алжира.

Алжир резко обострил отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами. После объявления о разрыве дипломатических отношений власти страны решили закрыть свое воздушное пространство для гражданских и военных самолетов, зарегистрированных в ОАЭ.

Как сообщило Министерство обороны Алжира, новые ограничения вступят в силу в пятницу. При этом до конца текущего года сохранится исключение для коммерческих рейсов, выполняющих полеты в аэропорт Алжира и обратно.

Официально Алжир объяснил разрыв отношений «провокационными и враждебными действиями» со стороны ОАЭ. Однако власти не уточнили, какие именно события стали непосредственным поводом для такого решения.

Дополнительным шагом стало требование к послу ОАЭ покинуть страну в течение 48 часов.

Отношения между двумя государствами ухудшались на протяжении нескольких лет. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун неоднократно публично критиковал руководство Эмиратов, обвиняя его во вмешательстве в дела стран региона.

По словам алжирского лидера, ОАЭ пытаются влиять на ситуацию в Ливии, Мали и Судане. В одном из июльских интервью Теббун заявил, что «куда бы они ни пришли, там льется кровь».

Основой конфликта остаются глубокие разногласия по нескольким региональным вопросам. Алжир и ОАЭ поддерживают разные стороны в конфликте вокруг Западной Сахары, придерживаются противоположных позиций по ситуации в Ливии, а также расходятся во взглядах на ряд других региональных кризисов.

Алжир также обвиняет ОАЭ в поддержке сепаратистского движения в Кабилии. Еще одним фактором напряженности стало решение Эмиратов в 2020 году нормализовать отношения с Израилем.

В свою очередь Министерство иностранных дел ОАЭ выразило сожаление по поводу решения Алжира. В заявлении ведомства говорится, что Абу-Даби рассчитывает на временный характер кризиса и надеется сохранить в будущем «братские отношения» между двумя государствами.

Закрытие воздушного пространства для самолетов другой страны — одна из наиболее жестких дипломатических мер, применяемых без введения военного положения. Такое решение осложняет как государственные, так и деловые авиаперевозки и обычно свидетельствует о серьезном ухудшении двусторонних отношений.