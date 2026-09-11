Небольшой закрытый показ старого советского фильма в Тайбэе вызвал неожиданно серьёзную реакцию тайваньских властей. На сеанс пришли всего около 20 человек, однако в Тайване увидели в этом не просто культурное мероприятие, а возможный элемент более широкой российско-китайской информационной кампании.

Речь идёт о советском документальном фильме 1945 года «Разгром милитаристской Японии», который российские представители показали в Тайбэе. Само мероприятие прошло без широкой рекламы и не привлекло большой аудитории, однако его содержание и политический контекст насторожили тайваньские службы безопасности.

Почему власти Тайваня обратили внимание на показ

По данным Reuters, в Тайбэе опасаются, что Россия всё активнее поддерживает китайскую трактовку истории Второй мировой войны и помогает Пекину продвигать тезис о возрождении японского милитаризма.

Для Тайваня это особенно чувствительная тема. Япония сегодня является одним из важнейших неофициальных партнёров острова, а отношения между Токио и Пекином в последние годы заметно ухудшились.

Тайваньские власти считают, что подобные мероприятия могут использоваться для того, чтобы усиливать недоверие к Японии и постепенно менять отношение части общества к одному из ключевых региональных партнёров.

Россия и Китай всё чаще действуют в одном информационном поле

Представители тайваньских структур национальной безопасности ранее заявляли, что Китай и Россия всё активнее координируют не только военное сотрудничество, но и работу с информационными нарративами.

По оценке тайваньских властей, российские государственные СМИ и связанные с Москвой структуры могут помогать распространять темы, которые Пекину сложно продвигать напрямую внутри Тайваня. Среди таких тем — критика Японии, обвинения Токио в милитаризме и попытки представить усиление японской обороны как угрозу региону.

В Тайбэе также допускают, что российские структуры могут помогать Пекину через местные организации, культурные мероприятия или информационные площадки, формально не связанные напрямую с китайскими властями.

Почему спор о Второй мировой снова стал актуальным

Историческая память в Восточной Азии остаётся важным политическим инструментом.

Китай подчёркивает огромные потери страны в войне с Японией и роль сопротивления японской оккупации. Россия, в свою очередь, делает акцент на вступлении СССР в войну против Японии в августе 1945 года и разгроме Квантунской армии.

Тайвань придерживается другой исторической интерпретации. Там напоминают, что именно тогдашняя Китайская Республика во главе с Чан Кайши вела основную войну против Японии и принимала участие в оформлении её капитуляции. Коммунистическая Китайская Народная Республика появилась только в 1949 году.

Именно поэтому попытки переписать или переосмыслить события Второй мировой войны в Тайбэе воспринимают не только как спор историков, но и как часть современной геополитической борьбы.

Всего 20 зрителей — но большой политический эффект

Сам по себе показ старого фильма вряд ли мог существенно повлиять на общественное мнение. Однако тайваньские власти обращают внимание не столько на размер аудитории, сколько на сам факт появления подобных мероприятий и на общую тенденцию.

Российское представительство в Тайбэе после начала войны против Украины в 2022 году долгое время действовало достаточно сдержанно. Теперь, по наблюдениям тайваньской стороны, Москва начинает заметнее присутствовать в информационном и общественном пространстве острова.

Именно поэтому скромный кинопоказ для двух десятков человек оказался в центре внимания служб безопасности.

Для Тайваня вопрос заключается не в одном фильме, а в том, станет ли подобная активность частью системной кампании, направленной на усиление российских и китайских нарративов внутри острова.

Пока власти не запрещают такие мероприятия и подчёркивают, что законные культурные обмены допустимы. Но за подобной активностью теперь будут следить гораздо внимательнее.