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Кремль пригрозил Литве ядерным оружием 3 1155

В мире
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дмитрий Песков

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что территория Литвы окажется под прицелом российского ядерного оружия, если страна позволит союзникам разместить ядерные арсеналы на своей территории.

Об этом в пятницу сообщает украинское издание «Европейская правда».

Как передает агентство BNS, зимой Сейм планирует принять поправку к Конституции и исключить из основного закона страны положение о запрете на размещение оружия массового поражения на ее территории.

«Это можно было предсказать заранее. Это будет очень серьезный шаг с точки зрения эскалации напряженности», — заявил Песков.

Представитель Кремля сказал, что если какая-либо страна размещает ядерное оружие на своей территории, то это оружие предназначено для кого-то.

"Это оружие не будет направлено на Запад. Оно будет направлено на Восток – то есть на нас. Если ядерное оружие, нацеленное на нашу территорию, будет размещено на территории этой страны, то территория этой страны также станет целью нашего ядерного оружия", – подчеркнул Песков.

В начале июля Сейм одобрил в первом чтении изменение 137-й статьи Конституции, исключающее положение о запрете на размещение ядерного оружия в Литве.

В среду проект получил поддержку парламентского Комитета по праву и правопорядку.

В настоящее время 137-я статья Конституции гласит, что на территории Литвы не может быть оружия массового поражения и военных баз иностранных государств.

Глава Сейма Юозас Олякас ранее заявлял, что эта норма больше не соответствует геополитическим реалиям. По его словам, приоритетом государства в нынешней ситуации является сохранение мира, для чего важно сдерживание, наибольшую эффективность которого обеспечивает ядерное оружие.

Министр обороны Робертас Каунас также подтвердил, что ведутся переговоры с США о размещении американского ядерного оружия на территории Литвы.

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#США #Литва #ядерное оружие #Европа #безопасность #геополитика #Россия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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