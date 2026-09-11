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Названы 10 богатейших людей мира: на 4-ом месте — Сергей 2 1127

В мире
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Богатство

Агентство Bloomberg сообщает, что 10 сентября 2026 года французский магнат в сфере предметов роскоши Бернар Арно выбыл из десятки, заняв 11-е место. Вместо него в конец топа встал 96-летний инвестор Уоррен Баффет.

Если говорить о тех самых богачах, которые включены в список благодаря своим многомиллиардным активам, то топ-10 из 500 возможных позиций выглядит так:

1-е место. Илон Маск (компания Tesla), состояние 918,8 миллиарда долларов.

2-е место. Ларри Пейдж (основатель поисковой системы Google), состояние 286 миллиардов долларов.

3-е место. Джефф Безос (основатель компании Amazon), состояние 274 миллиарда долларов.

4-е место. Сергей Брин (основатель поисковой системы Google), состояние 266 миллиардов долларов.

5-е место. Майкл Делл (руководитель компании Dell Technologies), состояние 245 миллиардов долларов.

6-е место. Марк Цукерберг (соучредитель компании Meta*), состояние 229 миллиардов долларов.

7-е место. Ларри Эллисон (сооснователь компании Oracle), состояние 208 миллиардов долларов).

8-е место. Дженсен Хуанг (главный исполнительный директор компании Nvidia), состояние 181 миллиард долларов.

9-е место. Стив Баллмер (бывший генеральный директор Microsoft и владелец баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Клипперс»), состояние 172 миллиарда долларов.

10-е место. Уоррен Баффет (инвестор), состояние 144 миллиарда долларов).

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#финансы #бизнес #технологии #компании #рейтинг #миллиардеры
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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