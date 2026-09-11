«Я уже говорил по-народному: армию надо встряхнуть, пришло время. Всю армию. Всех проверим. Вплоть до мобилизации», — сказал Лукашенко на общевойсковом полигоне в Брестской области. Он напомнил, что в настоящее время по его поручению проверяют артиллерийскую бригаду, а до этого проверку проходили танковые и мотострелковые подразделения.

«Делаем все, как будет в войне. Готовимся к войне, чтобы ее не было», — подчеркнул президент Беларуси. При этом он заверил, что не намерен нападать на соседние государства, несмотря на их «агрессивную риторику», ведущуюся «внаглую» разведку, провокации и нарушения воздушного пространства. «Мы прагматики. Мы понимаем, что, если мы на кого-то, допустим из наших соседей, совершим нападение, это смерти подобно. Выиграть конфликт с "монстрами", расположенными по периметру, мы не сможем. Зачем тогда начинать войну?» — сказал Лукашенко. В то же время, по его словам, Беларусь должна быть всегда готова к своевременной и адекватной реакции на случай обострения обстановки.

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял о подготовке Минска к войне «на всякий случай». Так, в апреле, подводя итоги комплексной проверки вооруженных сил, он заявил, что «никакого мирного времени» быть не может, а в июне — что Беларусь «всегда готовится к войне, чтобы ее не было». В конце августа Лукашенко поручил провести внезапную проверку боеготовности Вооруженных сил страны.

До этого командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Иллюкевич заявил, что Минск начал формирование новой десантно-штурмовой бригады возле границы с Украиной. Подразделение предполагалось разместить в районе Гомеля.

Вместе с тем осведомленные источники The Wall Street Journal (WSJ) говорили, что Владимир Путин начал требовать от Лукашенко открыть новый фронт в Украине. Кроме того, по данным издания, Москва рассчитывала использовать Беларусь для операций против соседних стран — членов НАТО, в том числе для запуска дронов, пишет The Moscow Times.

Как ранее сообщал [bb.lv],(https://bb.lv/statja/politika/2026/08/28/rossiia-poka-ne-ugrozaet-latvii-napriamuiu-no-trevoznye-priznaki-uze-est-biuro-po-zashhite-satversme).