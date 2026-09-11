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Репутации Эстонии нанесен серьезный ущерб: что случилось 0 732

В мире
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Скандал в Эстонии

ИИ

Согласно свежему опросу, проведенному по заказу Института социальных исследований, 66 процентов респондентов считают, что инцидент с закупкой боеприпасов нанес ущерб международной репутации Эстонии.

Скандал со снарядами разразился 2 сентября. В его центре — предоплата в размере около 70 миллионов евро, сделанная индийской компании для закупки снарядов, предназначенных для Украины. Обещанные поставки в значительной степени не состоялись, а споры, связанные со сделкой, дошли до суда. В тот же день министр обороны Ханно Певкур, член Партии реформ, объявил о своей отставке.

Значительный или скорее значительный ущерб международной репутации Эстонии видят 94% сторонников Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), 80% — Центристской партии, 78% — Isamaa, 49% — Parempoolsed, 48% — Социал-демократической партии (SDE) и 31% — Партии реформ.

Также респондентов спросили, какая партия, по их мнению, несет основную политическую ответственность за инцидент с закупкой боеприпасов. 60% опрошенных возложили ответственность на Партию реформ, 12% считают, что "ни одна из партий", 3% назвали другую партию, а 25% затруднились с ответом.

Отставки правительства требуют 97% сторонников EKRE, 84% — Центристской партии и 73% — Isamaa. Против отставки выступают 53% сторонников Социал-демократической партии, 57% — Parempoolsed и 86% — Партии реформ.

Наконец, респондентов спросили, оправдывает ли желание быстро закупить боеприпасы для Украины повышенные риски при выборе поставщиков и внесении предоплаты. 77% ответили "нет" или "скорее нет", 14% — "скорее да" или "да", а 9% затруднились с ответом.

Опрос Norstat проводился с 9 по 10 сентября в онлайн-формате среди граждан Эстонии в возрасте 18 лет и старше. В нем приняли участие 1002 респондента.

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#Эстония #партии #отставка #опрос
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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