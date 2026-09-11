В крупнейшем аэропорту Австралии возникли серьезные вопросы к безопасности воздушного движения. За период примерно в месяц там произошло шесть инцидентов на взлетно-посадочных полосах и рулежных дорожках, которые теперь расследует Австралийское бюро транспортной безопасности (ATSB). Одновременно аэропорт испытывает острую нехватку авиадиспетчеров.

Утром 11 сентября кадровая проблема вновь дала о себе знать: из-за нехватки диспетчеров в аэропорту Сиднея пришлось ограничить интенсивность движения. Около 14 прибывающих рейсов отменили, а задержки некоторых самолетов превысили час. К середине дня ситуация нормализовалась.

Представитель государственной службы Airservices Australia Питер Карран сообщил парламентскому комитету, что накануне вечером неожиданно отсутствовали несколько сотрудников и заменить их не удалось.

В Сиднее числятся 49 авиадиспетчеров, при этом для нормальной работы необходимо 41. Восемь человек сейчас длительное время отсутствуют, поэтому резерва практически нет.

Шесть инцидентов примерно за месяц

Кадровая ситуация привлекла особое внимание после серии происшествий, начавшейся в конце июля. ATSB расследует шесть случаев, пытаясь установить, существует ли между ними общая системная причина. При этом корректнее говорить не о шести «едва предотвращенных столкновениях»: австралийское бюро классифицирует инциденты по-разному, и только один из них официально был отнесен к категории near collision — «почти столкновение».

Один из наиболее серьезных эпизодов произошел 9 августа. Boeing 737 авиакомпании Virgin Australia получил разрешение на взлет с полосы 34L. Когда экипаж уже увеличивал тягу, пилоты увидели впереди Boeing 737 Qantas, пересекавший ту же полосу. Экипаж Virgin прекратил разбег, а диспетчер отменил разрешение на взлет. Столкновения удалось избежать.

В другом случае в конце июля заходивший на посадку самолет QantasLink оказался на одной полосе с Boeing 737 Qantas, которому диспетчер разрешил ее пересечь. Конфликт был обнаружен вовремя, и второй самолет остановился.

Диспетчеры работали на фоне высокой усталости

Дополнительные вопросы появились после расследования Reuters. Издание получило внутренние документы и запись служебного разговора, свидетельствующие, что несколько диспетчеров, работавших во время июльского инцидента, имели высокий показатель риска усталости. Один из руководителей смены охарактеризовал кадровую ситуацию как чрезвычайно тяжелую.

Профсоюз диспетчеров Civil Air ранее заявлял, что сотрудников недостаточно и система в Сиднее в значительной степени держится на сверхурочной работе. По данным ABC, некоторые диспетчеры могли работать более 20 дополнительных часов в неделю.

Airservices Australia заявляет, что безопасность пассажиров не была поставлена под угрозу: когда сотрудников не хватает, служба уменьшает количество одновременно обслуживаемых рейсов. Именно это, однако, приводит к задержкам и отменам.

ATSB сейчас пытается установить, были ли у шести происшествий общие причины — кадровый дефицит, усталость сотрудников, проблемы коммуникации или организации движения. Первые предварительные отчеты по серии инцидентов ожидаются к концу сентября.