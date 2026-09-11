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Скончалась принцесса одной из стран Европы 1 443

В мире
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Флаг Норвегии

Норвежский королевский дом сообщил о смерти принцессы Астрид.

Пресс-служба королевского дома Норвегии сообщила о кончине принцессы Астрид Мод Ингеборг. Она умерла в пятницу, 11 сентября, в возрасте 94 лет. Её смерть наступила всего через 15 дней после ухода из жизни её брата — короля Норвегии Харальда V.

Принцесса Астрид была одной из старейших представительниц норвежской королевской семьи и пользовалась уважением в стране. Официальные подробности о причинах смерти не приводятся.

Церемония прощания и похороны будут организованы в соответствии с королевским протоколом; о дате и месте будет объявлено дополнительно.

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#Норвегия #смерть #похороны #принцесса
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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