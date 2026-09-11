Пресс-служба королевского дома Норвегии сообщила о кончине принцессы Астрид Мод Ингеборг. Она умерла в пятницу, 11 сентября, в возрасте 94 лет. Её смерть наступила всего через 15 дней после ухода из жизни её брата — короля Норвегии Харальда V.

Принцесса Астрид была одной из старейших представительниц норвежской королевской семьи и пользовалась уважением в стране. Официальные подробности о причинах смерти не приводятся.

Церемония прощания и похороны будут организованы в соответствии с королевским протоколом; о дате и месте будет объявлено дополнительно.