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Туристический автобус с 48 пассажирами попал в тяжелое ДТП в Швейцарии: есть погибшие 0 41

В мире
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: дтп
ФОТО: twitter

На востоке Швейцарии туристический автобус из Нидерландов съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии есть погибшие и пострадавшие, однако их точное число пока не раскрывается — власти сначала уведомят родственников.

Серьезное ДТП с туристическим автобусом произошло в четверг в швейцарском кантоне Граубюнден. Автобус, перевозивший туристическую группу из Нидерландов, врезался в дорожное ограждение, съехал с дороги и опрокинулся на бок.

Полиция подтвердила, что в результате аварии есть погибшие и пострадавшие. Их точное число пока не называется, поскольку власти сначала должны уведомить родственников погибших и раненых.

По словам представителя полиции, поздно вечером на месте трагедии продолжались работы по извлечению тел.

По предварительным данным, в автобусе находилось 48 человек. Эту информацию подтвердил представитель Ассоциации туристической отрасли Нидерландов (ANVR), которого цитирует швейцарская газета Blick.

Авария произошла во второй половине дня в долине Энгадин между городами Зуш и Цернец. По предварительной версии следствия, автобус сначала столкнулся с дорожным ограждением, после чего съехал с проезжей части и перевернулся.

Полиция сообщает, что признаков столкновения с другими транспортными средствами пока не выявлено. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

К месту аварии были направлены крупные силы экстренных служб. В спасательной операции участвовали полицейские, пожарные, медики и несколько вертолетов.

По имеющимся данным, автобус принадлежал нидерландской компании Hartemink и выполнял экскурсионный рейс по заказу туроператора Oad. Туристическая группа отправилась в поездку в Австрию в начале недели, а на четверг была запланирована однодневная экскурсия в Швейцарию.

Расследование причин аварии продолжается. Более подробную информацию о числе погибших и пострадавших швейцарские власти обещают опубликовать после завершения процедуры оповещения родственников.

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#Нидерланды #ДТП #Швейцария
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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