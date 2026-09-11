На востоке Швейцарии туристический автобус из Нидерландов съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии есть погибшие и пострадавшие, однако их точное число пока не раскрывается — власти сначала уведомят родственников.

Серьезное ДТП с туристическим автобусом произошло в четверг в швейцарском кантоне Граубюнден. Автобус, перевозивший туристическую группу из Нидерландов, врезался в дорожное ограждение, съехал с дороги и опрокинулся на бок.

Полиция подтвердила, что в результате аварии есть погибшие и пострадавшие. Их точное число пока не называется, поскольку власти сначала должны уведомить родственников погибших и раненых.

По словам представителя полиции, поздно вечером на месте трагедии продолжались работы по извлечению тел.

По предварительным данным, в автобусе находилось 48 человек. Эту информацию подтвердил представитель Ассоциации туристической отрасли Нидерландов (ANVR), которого цитирует швейцарская газета Blick.

Авария произошла во второй половине дня в долине Энгадин между городами Зуш и Цернец. По предварительной версии следствия, автобус сначала столкнулся с дорожным ограждением, после чего съехал с проезжей части и перевернулся.

Полиция сообщает, что признаков столкновения с другими транспортными средствами пока не выявлено. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

К месту аварии были направлены крупные силы экстренных служб. В спасательной операции участвовали полицейские, пожарные, медики и несколько вертолетов.

По имеющимся данным, автобус принадлежал нидерландской компании Hartemink и выполнял экскурсионный рейс по заказу туроператора Oad. Туристическая группа отправилась в поездку в Австрию в начале недели, а на четверг была запланирована однодневная экскурсия в Швейцарию.

Расследование причин аварии продолжается. Более подробную информацию о числе погибших и пострадавших швейцарские власти обещают опубликовать после завершения процедуры оповещения родственников.