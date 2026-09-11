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Украина вновь атаковала Саратовский НПЗ: пожар, перебои в работе Ozon и взрывы в Энгельсе 0 204

В мире
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: пожар
ФОТО: twitter

В ночь на пятницу Саратовская область вновь подверглась атаке украинских беспилотников. После удара вспыхнул пожар на Саратовском нефтеперерабатывающем заводе, а Ozon подтвердил повреждение своего логистического объекта и временную приостановку работы в регионе.

Саратовская область второй раз за неделю оказалась под атакой украинских беспилотников. Основной целью, по сообщениям украинских и российских источников, вновь стал Саратовский нефтеперерабатывающий завод.

После удара на территории предприятия возник пожар. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил атаку, заявив, что поврежден объект гражданской инфраструктуры. По его словам, пострадавших нет, однако других подробностей он не сообщил.

Саратовский НПЗ, принадлежащий компании «Роснефть», уже подвергался атаке в ночь на вторник. Тогда предприятие было вынуждено остановить работу, а, по имеющейся информации, восстановление поврежденного оборудования может занять несколько недель.

По данным независимого издания Astra и украинского Telegram-канала Exilenova+, во время нынешней атаки также загорелся склад интернет-торговца Ozon.

Позже эту информацию подтвердили в самой компании. В Ozon сообщили, что сотрудники были своевременно эвакуированы и никто не пострадал.

Вместе с тем компания объявила о временной приостановке доставки заказов и приема товаров от продавцов в Саратове и Саратовской области.

Атака затронула не только Саратов. По сообщениям местных жителей, ночью взрывы также были слышны в расположенном неподалеку городе Энгельс.

Саратовская область регулярно становится одной из целей украинских беспилотников из-за расположенных здесь нефтеперерабатывающих предприятий и других объектов инфраструктуры. Повторные удары по одному и тому же заводу могут осложнить его восстановление после предыдущих повреждений.

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#пожар #Украина #логистика #безопасность #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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