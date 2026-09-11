Польша готова немедленно выступить на стороне Литвы, Латвии и Эстонии, если одна из этих стран подвергнется нападению. Варшава будет добиваться применения статьи 5 Североатлантического договора, заявил вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Как сообщает Euronews Polska, заявление прозвучало 10 сентября на XXXV Экономическом форуме в Карпаче. Глава польского Минобороны признал, что сценарий возможного нападения России на страны Балтии все чаще обсуждается публично, и подчеркнул, что реакция Варшавы в таком случае будет однозначной.

«Если я тогда буду министром обороны, я обращусь к Совету министров, правительству и президенту с предложением, чтобы Польша первой пришла на помощь, с запуском статьи 5, со всеми последствиями для Республики Польша и польского общества», — заявил Косиняк-Камыш.

Министр объяснил такую позицию интересами безопасности самой Польши. По его словам, отказ помочь ближайшим союзникам означал бы потерю важнейшего для Польши региона, после чего уже самой Варшаве вскоре могла бы понадобиться помощь НАТО.

«Если мы этого не сделаем, мы потеряем этот регион. А если потеряем этот регион, очень скоро сами будем просить о помощи, потому что нам придется задействовать статью 5 уже для себя», — приводит слова министра Euronews.

Косиняк-Камыш отдельно ответил на вопрос о непосредственном участии польских военнослужащих в защите союзников.

«Если говорить коротко: на сто процентов польские солдаты вступят в действия в случае нападения на другую союзную страну. Мы приступим к запуску статьи 5. Задачи определит командующий объединенными силами НАТО», — заявил глава Минобороны.

Он добавил, что союзники должны помогать друг другу и на двусторонней основе, даже если по каким-либо причинам механизм статьи 5 не будет задействован.

Заявление Косиняка-Камыша стало реакцией на слова бывшего министра обороны Польши Мариуша Блащака. Ранее тот, отвечая на вопрос о возможном нападении России на Эстонию, Латвию или Литву, заявил, что «польские солдаты должны защищать Польшу».

Нынешний глава Минобороны с такой позицией категорически не согласился. Он напомнил, что польские военнослужащие уже находятся в Латвии, где входят в состав возглавляемого Канадой многонационального контингента НАТО.

«Если кто-то ставит под сомнение, поможем ли мы, то как мы можем ожидать помощи от других?» — заявил Косиняк-Камыш.

Таким образом, глава польского Минобороны дал понять, что Варшава рассматривает безопасность стран Балтии как непосредственно связанную с безопасностью самой Польши. В случае нападения на Латвию, Литву или Эстонию польское руководство намерено добиваться применения статьи 5 НАТО, а польские военные, по словам министра, примут участие в защите союзников.