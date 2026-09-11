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Хуситы захватили ключевой порт на Красном море. Почему это важно для мировой торговли 6 2075

В мире
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Геополитическая карта Баб-эль-Мандебского пролива

Геополитическая карта Баб-эль-Мандебского пролива.

ФОТО: BB.LV/AI

Йеменские хуситы взяли под контроль портовый город Моха на побережье Красного моря и продолжают наступление в направлении Баб-эль-Мандебского пролива. На фоне продолжающейся войны этот район приобретает особое значение для мирового судоходства.

Йеменские повстанцы-хуситы объявили о захвате стратегически важного портового города Моха на побережье Красного моря. По данным источников в йеменской армии, после этого их силы продолжают продвижение к Баб-эль-Мандебскому проливу.

Одновременно Саудовская Аравия усилила военную кампанию против хуситов. За последние сутки саудовские ВВС нанесли десятки ударов по позициям повстанцев, которые контролируют значительную часть северо-запада Йемена и на прошлой неделе начали новое масштабное наступление против сил международно признанного правительства.

В ответ хуситы атаковали территорию Саудовской Аравии. По имеющимся данным, в результате этих ударов ранения получили десятки человек.

По информации источника в йеменской армии, поддерживаемые Ираном повстанцы после захвата Мохи стремятся установить контроль над Баб-эль-Мандебским проливом.

Этот пролив считается одним из важнейших морских маршрутов мира. Он соединяет Красное море с Аденским заливом и Индийским океаном, а через него проходят торговые суда, следующие к Суэцкому каналу и обратно.

Значение Баб-эль-Мандебского пролива особенно возросло после того, как война на Ближнем Востоке привела к серьезным перебоям судоходства через Ормузский пролив. Любые угрозы еще одному ключевому морскому коридору могут сказаться на мировых поставках нефти, газа и других товаров.

Глава международно признанного Президентского руководящего совета Йемена Рашад аль-Алими заявил, что возвращение государственного контроля над побережьем отвечает интересам не только Йемена, но и арабских стран, а также международного сообщества.

Кроме того, источник в армии сообщил, что хуситы захватили остров Зукар в южной части Красного моря. По его словам, операция включала ракетные удары и высадку боевиков с лодок.

До начала нынешнего наступления хуситы уже контролировали столицу Сану, порт Ходейда и значительную часть северного Йемена. Однако районов, позволяющих непосредственно влиять на судоходство через Баб-эль-Мандебский пролив, под их контролем ранее не было.

Таким образом, последние успехи хуситов могут существенно изменить военно-стратегическую ситуацию на юге Красного моря и повысить риски для одного из важнейших маршрутов мировой торговли.

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#нефть #война #газ #торговля #Саудовская Аравия #Йемен #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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