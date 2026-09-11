Поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене захватили стратегически важный остров Перим (Майюн) в Баб-эль-Мандебском проливе. Как сообщают AFP и Al Jazeera, это позволило им установить контроль над районом одного из ключевых морских путей, связывающих Красное море с Индийским океаном.

По данным Al Jazeera, наступление продолжалось около 18 часов. После него хуситы получили контроль над побережьем Красного моря в этом районе.

Захват Перима может иметь серьезные последствия для мировой торговли и поставок энергоресурсов. Через Баб-эль-Мандеб ежедневно проходят миллионы баррелей нефти. Пролив является частью маршрута, по которому суда из Азии направляются через Красное море и Суэцкий канал в Европу. Через него также перевозятся значительные объемы нефти с Ближнего Востока.

Представитель местных властей сообщил AFP, что лодки с вооруженными бойцами хуситов достигли острова после того, как правительственные войска накануне покинули его. Очевидец рассказал, что вооруженные формирования занимали позиции вдоль побережья Баб-эль-Мандебского пролива и передвигались на военной технике.

Наступление началось с захвата порта

Накануне хуситы заняли стратегический портовый город Моха. Их целью, как сообщалось, было получение контроля над Баб-эль-Мандебом.

Значение пролива сейчас особенно велико, поскольку движение через Ормузский пролив по-прежнему практически остановлено. Баб-эль-Мандеб остается одним из немногих альтернативных маршрутов транспортировки нефти.

В ответ на захват Мохи Саудовская Аравия нанесла два авиаудара по расположенному там аэропорту.

По информации Al Jazeera, при продвижении хуситы встретили незначительное сопротивление. Они последовательно захватили Дубаб и Мурад — последние прибрежные населенные пункты, остававшиеся под контролем правительственных сил.

Что теперь может произойти с судоходством

Контроль над районом пролива потенциально дает хуситам возможность значительно усилить атаки на проходящие суда или попытаться ограничить морское движение. При этом ранее они заявляли, что не намерены немедленно начинать атаки на суда непосредственно в Баб-эль-Мандебском проливе.

Стремительное продвижение хуситов также свидетельствует о существенно выросших за последние годы военных возможностях движения. В его распоряжении находятся сухопутные подразделения, системы противовоздушной обороны, ракеты и беспилотники.

Баб-эль-Мандеб приобретает критическое значение для поставок нефти в Европу именно сейчас: на фоне практически остановившегося движения через Ормузский пролив любые серьезные перебои на втором стратегическом маршруте способны усилить давление на нефтяные цены и мировую торговлю.