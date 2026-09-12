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Что происходит с мировыми ценами на нефть? 0 56

В мире
Дата публикации: 12.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нефтяная буровая платформа

Нефтяная буровая платформа

Пока позитивных тенденций не наблюдается...

Цены на нефть пошли вверх после остановки нефтепровода в Саудовской Аравии из-за атак хуситов. Нефть марки Brent завершила торги 11 сентября на уровне $104,56 за баррель, подорожав более чем на 8% за неделю. Днем ранее котировки резко выросли после появления сообщений об атаке БПЛА хуситов по энергетическим объектам на юге Саудовской Аравии и публикации спутниковых снимков. Хуситы также заявили о захвате ряда островов в Баб-эль-Мандебском проливе, через который проходит около 12% мирового грузопотока.

Саудовская Аравия после атаки беспилотников приостановила работу нефтепровода East-West, создав угрозу маршруту экспорта нефти из Персидского залива, ставшего важнейшей альтернативой Ормузскому проливу. Судоходство через него не удается полноценно восстановить уже более полугода из-за продолжающейся войны США против Ирана, - напоминает Deutsche Welle.

На фоне новых атак цена дизельного топлива в США достигла рекордных 6 долларов за галлон (3,785 литра). По оценке газеты Financial Times, рост цен усиливает давление на администрацию Дональда Трампа в преддверии промежуточных выборов, по итогам которых решится вопрос контроля над Конгрессом. При этом саудовский чиновник, беседовавший с FT, не ответил на вопрос, отказались ли США помогать королевству против хуситов.

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#США #нефть #Дональд Трамп #энергетика #Саудовская Аравия
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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