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Дипломаты ЕС поругались из-за санкционного списка 0 56

В мире
Дата публикации: 12.09.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Алишер Усманов

Алишер Усманов

Одна из стран ЕС потребовала снять санкции с двух российских миллиардеров.

Франция выступила за снятие санкций Евросоюза с Алишера Усманова, сообщили источники DW. По их словам, это стало причиной того, что постпреды стран ЕС 11 сентября вновь не смогли договориться о продлении действующих санкций против России за нарушение территориальной целостности Украины. Как сообщил DW дипломат ЕС, переговоры продолжатся, новое заседание послов ожидается 14 сентября - за день до истечения срока действия санкционного режима.

Как пояснили корреспондентке DW в Брюсселе источники на условиях анонимности, разногласия связаны с тем, что Словакия добивается исключения из санкционного списка российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Кроме того, за исключение Усманова также выступает Франция.

Санкции против лиц и организаций из России, которых Евросоюз считает причастными к ведению войны против Украины, продлеваются раз в полгода. ЕС планировал увеличить этот срок хотя бы до года, но против выступает Словакия. Ее премьер Роберт Фицо известен пророссийскими взглядами. Кроме того, Братислава призывает к отмене санкций против Усманова и Фридмана, - сообщает Deutsche Welle.

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#Украина #санкции #дипломатия #переговоры #миллиардеры #Евросоюз #Россия #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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