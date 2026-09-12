Франция выступила за снятие санкций Евросоюза с Алишера Усманова, сообщили источники DW. По их словам, это стало причиной того, что постпреды стран ЕС 11 сентября вновь не смогли договориться о продлении действующих санкций против России за нарушение территориальной целостности Украины. Как сообщил DW дипломат ЕС, переговоры продолжатся, новое заседание послов ожидается 14 сентября - за день до истечения срока действия санкционного режима.

Как пояснили корреспондентке DW в Брюсселе источники на условиях анонимности, разногласия связаны с тем, что Словакия добивается исключения из санкционного списка российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Кроме того, за исключение Усманова также выступает Франция.

Санкции против лиц и организаций из России, которых Евросоюз считает причастными к ведению войны против Украины, продлеваются раз в полгода. ЕС планировал увеличить этот срок хотя бы до года, но против выступает Словакия. Ее премьер Роберт Фицо известен пророссийскими взглядами. Кроме того, Братислава призывает к отмене санкций против Усманова и Фридмана, - сообщает Deutsche Welle.