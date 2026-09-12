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«Это надо игнорировать»: в Литве отреагировали на угрозу ядерного взрыва на своей территории 0 68

В мире
Дата публикации: 12.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: ядерное оружие

После того как в Кремле предупредили, что Литва станет мишенью для российского ядерного оружия, литовские политики заявили, что их (политиков) не запугать, сообщает LRT.

Лауринас Кащюнас, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, назвал заявление представителя Кремля средством политического и психологического давления.

"К таким высказываниям действительно нужно относиться с достоинством и спокойствием, это, безусловно, было ожидаемо", – сказал он.

По мнению политика, такая российская тактика не является ни новой, ни уникальной. Он подчеркнул, что весь НАТО является мишенью для России. "Россияне не нападают на сильных", – уверен Кащунас.

Напомним, Сейм Литвы одобрил в первом чтении изменение 137-й статьи Конституции, исключающее положение о запрете на размещение ядерного оружия в Литве.

Дайнюс Гайжаускас, член фракции правящего "Союза литовских крестьян и зеленых", также подчеркнул, что Литва стала потенциальной мишенью для России даже после вступления в НАТО.

По его словам, предупреждения Кремля о возможном ядерном ударе не являются чем-то новым. По мнению политика, заявление Пескова призвано продемонстрировать российской внутренней аудитории, что Москва может оказывать давление на Запад, а также запугать население стран НАТО.

Ремигиюс Мотузас, председатель Комитета Сейма по иностранным делам, также расценил заявление Пескова как средство психологического и политического давления. По его мнению, ранее Россия подобным образом запугивала страны, стремившиеся вступить в НАТО, такие как Финляндия и Швеция.

Политик призвал не реагировать на заявления Москвы, поскольку, по его мнению, реакции выгодны России.

"Игнорирование – лучший выход из этой ситуации", – сказал он.

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#НАТО #Литва #ядерное оружие #дипломатия #угроза #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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