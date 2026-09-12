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Франция вызвала «огромное разочарование» у стран ЕС 0 528

В мире
Дата публикации: 12.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Алишер Усманов

Франция поддержала исключение российского миллиардера Алишера Усманова из санкционного списка Евросоюза, присоединившись к давно добивающейся этого Словакии.

Такое решение Парижа вызвало «огромное разочарование» у других стран ЕС и может осложнить переговоры о продлении санкций, сообщили Euronews четыре дипломата ЕС. Усманов находится под санкциями Евросоюза с 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Словакия также требует исключить из списка другого российского миллиардера — Михаила Фридмана. Однако Франция выступила только за снятие санкций с Усманова. «Это вызвало много вопросов о мотивах — похоже, здесь в основном действуют экономические причины. Со стороны других государств-членов нет особого понимания», — заявил Euronews один из дипломатов ЕС на условиях анонимности. Недовольство усиливается на фоне эскалации гибридных угроз в Европе, в том числе недавней попытки атаки беспилотников в аэропорту Лейпцига в Германии.

Усманов — родившийся в Узбекистане российский миллиардер, разбогатевший благодаря инвестициям в металлургию, горнодобывающую промышленность, телекоммуникации и технологии. Он считается предпринимателем, близким к Кремлю.

Сейчас санкционный режим ЕС распространяется более чем на 3000 физических и юридических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом и вторжением России в Украину. Срок его действия истекает 15 сентября. До сих пор персональные санкционные списки продлевались каждые шесть месяцев, однако теперь обсуждается их продление сразу на год. В июле такой срок уже был установлен для секторальных санкций.

На нескольких встречах послов ЕС Словакия выступала против продления санкций, требуя исключить Усманова и Фридмана и сохранить шестимесячный цикл продления. Братислава выдвигает эти требования не впервые — она настаивала на них и во время предыдущего продления санкций в марте. Для продления санкций требуется единогласное решение всех стран ЕС, поэтому любая из них может заблокировать его.

Послы стран ЕС, по информации Euronews, должны вновь собраться в понедельник, 14 сентября, чтобы обсудить продление санкций. Им предстоит достичь политического соглашения до 15 сентября. Представитель постоянного представительства Франции при ЕС заявил, что Париж поддерживает продление санкций, но отказался комментировать ход переговоров, сославшись на их конфиденциальность.

Ранее, в марте, The Insider и другие СМИ сообщали об утечке телефонных переговоров между тогдашним министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и российскими чиновниками. Из публикации, в частности, следовало, что глава МИД РФ Сергей Лавров призывал Сийярто активнее добиваться снятия санкций с сестры Усманова Гульбахор Исмаиловой. Незадолго до этого стало известно, что власти Венгрии, а также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступали за снятие санкций с самого Усманова.

В 2026 году Усманов занимает 10-е место в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes с состоянием $14,5 млрд, сообщает The Moscow Times.

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#санкции #дипломатия #миллиардеры #экономика #Евросоюз #Россия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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