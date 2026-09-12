Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Общество диких животных: стране нужен реабилитационный центр для медвежат 0 64

В мире
Дата публикации: 12.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Медвежата

ИИ

Эстонское общество диких животных (Metsloomaühing) считает, что в стране необходимо создать условия для реабилитации медвежат, и призывает жителей, предприятия и организации оказать финансовую поддержку в создании центра.

По сообщению общества, Департамент окружающей среды выдал разрешение на отстрел двух маленьких медвежат, вся «вина» которых заключалась в поиске пищи вблизи человеческого жилья, где еда была легкодоступной. По мнению организации, именно так у животных формируется ассоциация между человеком и едой.

По словам правления Общества диких животных, оно уже много лет обсуждает с Департаментом окружающей среды необходимость создания в Эстонии реабилитационного вольера для медвежат. Представители общества изучали зарубежный опыт организации реабилитации медвежат и убедились, что необходимые условия можно создать и в Эстонии.

На майской встрече в Департаменте окружающей среды общество ознакомили с позицией ведомства: для строительства реабилитационных вольеров для медвежат будут разработаны условия, которые затем направят организации для ознакомления и дополнения. Однако, по данным общества, к осени эти условия так и не были предоставлены.

По мнению Общества диких животных, проблема осиротевших медвежат зачастую связана с деятельностью человека. Медведи могут приходить к людям в поисках еды, если, к примеру, не защищены ульи, не в порядке ограды или неправильно организовано обращение с отходами. В обществе отмечают, что за подобные упущения высокую цену платят молодые животные.

Общество диких животных призывает всех желающих – частных лиц, предприятия и организации – помочь в создании центра реабилитации для медвежат и связаться с представителями общества. Пожертвования можно сделать с пометкой „Karude rehabilitatsiooniks“ („На реабилитацию медведей“).

×
#Эстония #благотворительность #животные #экология #медведи #защита животных
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ядерное оружие
Изображение к статье: Флаг Норвегии
Изображение к статье: Скандал в Эстонии
Изображение к статье: Александр Лукашенко

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Овсянка
Еда и рецепты
Изображение к статье: Тайный агент
Наша Латвия
Изображение к статье: Ryanair
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Виноградники
В мире
Изображение к статье: Людмила Гурченко в фильме "Вокзал для двоих"
Lifenews
Изображение к статье: Дженнифер Энистон и Джим Кёртис
Lifenews
Изображение к статье: Овсянка
Еда и рецепты
Изображение к статье: Тайный агент
Наша Латвия
Изображение к статье: Ryanair
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео