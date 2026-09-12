Эстонское общество диких животных (Metsloomaühing) считает, что в стране необходимо создать условия для реабилитации медвежат, и призывает жителей, предприятия и организации оказать финансовую поддержку в создании центра.

По сообщению общества, Департамент окружающей среды выдал разрешение на отстрел двух маленьких медвежат, вся «вина» которых заключалась в поиске пищи вблизи человеческого жилья, где еда была легкодоступной. По мнению организации, именно так у животных формируется ассоциация между человеком и едой.

По словам правления Общества диких животных, оно уже много лет обсуждает с Департаментом окружающей среды необходимость создания в Эстонии реабилитационного вольера для медвежат. Представители общества изучали зарубежный опыт организации реабилитации медвежат и убедились, что необходимые условия можно создать и в Эстонии.

На майской встрече в Департаменте окружающей среды общество ознакомили с позицией ведомства: для строительства реабилитационных вольеров для медвежат будут разработаны условия, которые затем направят организации для ознакомления и дополнения. Однако, по данным общества, к осени эти условия так и не были предоставлены.

По мнению Общества диких животных, проблема осиротевших медвежат зачастую связана с деятельностью человека. Медведи могут приходить к людям в поисках еды, если, к примеру, не защищены ульи, не в порядке ограды или неправильно организовано обращение с отходами. В обществе отмечают, что за подобные упущения высокую цену платят молодые животные.

Общество диких животных призывает всех желающих – частных лиц, предприятия и организации – помочь в создании центра реабилитации для медвежат и связаться с представителями общества. Пожертвования можно сделать с пометкой „Karude rehabilitatsiooniks“ („На реабилитацию медведей“).