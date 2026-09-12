Правительство Португалии хочет, чтобы расходы на пастухов взял на себя Евросоюз. Такую информацию Politico приводит, ссылаясь на министра сельского хозяйства Жозе Мануэла Фернандеша. Скот — козы, коровы и овцы — поедает кустарник там, где лесные пожары особенно вероятны.

На неформальной встрече министров в Дублине Фернандеш сказал, что Португалия вкладывает собственные средства, но эта работа идёт на пользу всему Евросоюзу. Он напомнил, что 42% денег общей сельскохозяйственной политики ЕС направлено на экологические задачи. Министр предложил покрывать выпас коз из европейской программы, которая поддерживает сокращение выбросов в транспортной сфере.

Разговор стал актуальнее после лета с засухами и разрушительными пожарами. Politico пишет, что еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен призвал принять дополнительные меры, чтобы подготовить фермы к будущим засухам. В их числе — накопление достаточных запасов воды для тушения огня и полива полей. Министр сельского хозяйства Испании Луис Планас также высказался за увеличение финансирования ЕС на защиту хозяйств от засух.

В Португалии кабмин направляет €30 млн ежегодно на поддержку пастухов и рост поголовья, что уменьшает угрозу пожаров. Программа рассчитана на 5 лет, а общий объём из Экологического фонда — €150 млн. Выплаты предусматривают деньги за использование пустошей (€120 за гектар), доплаты за животных (до €30 за овцу или козу и до €150 за корову), а также содействие в создании новых пастбищ. Министр окружающей среды Португалии Мария да Граса Карвалью говорила, что начинающий пастух может получать до €700 в месяц на протяжении 3 лет.

Власти объясняют учащение пожаров ростом заброшенных земель. С 1989 по 2023 год площадь сельхозугодий в стране уменьшилась на 22,4%, количество скота — на 43%. С 2007 года число пастухов сократилось примерно на 40%.