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Шаг длиной четыре метра: палеонтологи, наконец-то, рассчитали скорость тираннозавра 0 57

В мире
Дата публикации: 12.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тираннозавр

ИИ

Специалисты Денверского музея природы и науки вместе с Ливерпульским университетом имени Джона Мурса впервые обнаружили цепочку следов, которую оставил взрослый тираннозавр. Находка даёт возможность подробно разобраться в походке самого узнаваемого хищника мелового периода, сообщает Phys.org.

Дорожка протяжённостью около 7 метров включает 4 трёхпалых отпечатка. Их нашли на юго-западе Северной Дакоты. Каждый след достигает примерно 0,9 метра. Возраст находки оценили в 66,5 млн лет. Принадлежность к Tyrannosaurus rex определили по необычно крупным размерам следов и узкой форме пальцев.

Кроме того, в этом районе часто находят окаменелые остатки данного вида, что подтвердило вывод палеонтологов. До сих пор попадались только отдельные следы взрослых особей, а полная последовательность шагов описана впервые.

Тайлер Лайсон, старший куратор палеонтологии позвоночных в Денверском музее природы и науки, отметил: кости сообщают многое о животных, однако следы передают поведение в конкретный момент. По ним можно проследить, как существо перемещалось по местности.

Отпечатки, найденные в 2025 году на федеральной земле возле Мармарта, задокументировали с помощью высокоточного 3D-сканирования. Цифровые модели дают исследователям возможность изучать следы дистанционно и делать физические копии для музеев. Профессор Питер Фалкингем из Ливерпульского университета руководил анализом удалённо: коллеги пересылали ему 3D-модели прямо из поля, и он рассматривал их в виртуальной реальности так же детально, как на месте раскопок.

Анализ показал, что шаг динозавра составлял около 4 метров. Отсюда исследователи сделали вывод: животное двигалось со скоростью от 3,5 до 4,5 миль в час (примерно 5,6–7,2 км/ч). Это соответствует быстрой ходьбе человека.

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#наука #скорость #динозавры #исследования #музеи
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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