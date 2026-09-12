Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы объединения Ирландии и Северной Ирландии. Последняя в настоящее время находится под контролем Лондона.

"Я не хочу создавать никаких проблем, но скажу вам: я был бы рад увидеть ее объединенной. В конце концов это произойдет. Думаю, это было бы фантастически", - сказал президент США во время визита в Дублин после встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

Позже Трамп вновь заявил, что объединение Ирландии было бы "очень крутой вещью", хотя признал, что Великобритания "будет иметь что сказать по этому поводу".

Reuters напоминает, что предыдущие президенты США старались сохранять нейтралитет по вопросу объединения Ирландии, и Трамп стал первым, кто по сути призвал к выходу Северной Ирландии из состава Соединенного Королевства.

Реакция Лондона:

Лондон отреагировала на комментарии Трампа о том, что он "был бы рад" видеть объединенную Ирландию, сообщает BBC.

Представители правительства, сослались на слова премьер-министра Энди Бернема, высказанные в среду в Палате общин, о том, что он "будет соблюдать Соглашение Страстной пятницы на 100%".

"Соглашение Страстной пятницы" позволяет министру по делам Северной Ирландии объявить референдум по вопросу границы, если возникнет вероятность того, что большинство жителей Северной Ирландии проголосует за объединение с Ирландией.

В ходе такого референдума жители Северной Ирландии будут голосовать за то, хотят ли они остаться частью Соединённого Королевства или объединиться с Республикой Ирландия.

При этом премьер Великобритании Энди Бернем недавно заявил, что референдум о выходе Северной Ирландии сейчас "не рассматривается".