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Артемий Лебедев назвал самую сексуальную женщину России 0 358

В мире
Дата публикации: 13.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Артемий Лебедев

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал певицу Глюкозу самой сексуальной женщиной России. На эту тему он высказался в YouTube-шоу «50 вопросов».

Ведущий передачи Карен Адамян напомнил, что несколько лет назад в подкасте артиста Филиппа Киркорова Лебедев уже называл Глюкозу самой сексуальной российской звездой. По словам дизайнера, его мнение с того момента не изменилось.

«Она все еще ничего. Хорошо сохранилась для своих лет», — подытожил герой шоу.

В августе Артемий Лебедев раскритиковал закрашивающих седину женщин. 51-летний инфлюэнсер заявил, что седые волосы у женщин — «это невероятно сексуально, красиво и привлекательно».

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#красота #шоу #сексуальность
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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