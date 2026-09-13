Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал певицу Глюкозу самой сексуальной женщиной России. На эту тему он высказался в YouTube-шоу «50 вопросов».

Ведущий передачи Карен Адамян напомнил, что несколько лет назад в подкасте артиста Филиппа Киркорова Лебедев уже называл Глюкозу самой сексуальной российской звездой. По словам дизайнера, его мнение с того момента не изменилось.

«Она все еще ничего. Хорошо сохранилась для своих лет», — подытожил герой шоу.

В августе Артемий Лебедев раскритиковал закрашивающих седину женщин. 51-летний инфлюэнсер заявил, что седые волосы у женщин — «это невероятно сексуально, красиво и привлекательно».