Спецпоезд оказался на вокзале спустя несколько минут после попадения беспилотника по локомотиву другого поезда.

Советник канцлера Германии Мерца оказался рядом с местом удара РФ близ Польши. Ночью Россия атаковала железную дорогу неподалеку от пропускного пункта "Ягодин" на украинско-польской границе. Под удар попал локомотив пассажирского поезда, совершавшего регулярный рейс из Киева в Варшаву.

По данным Der Spiegel, в этот момент к границе приблизился спецпоезд, в котором ехали ближайший советник канцлера ФРГ Фридриха Мерца Гюнтер Зауттер, а также советники по вопросам безопасности из других европейских стран и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.

Никто из пассажиров обоих поездов не пострадал. Пассажиров эвакуировали. Вскоре после этого воздушная тревога была отменена, поскольку других дронов обнаружено не было, - сообщает Deutsche Welle.

Президент Украины Владимир Зеленский после атаки заявил, что российские войска демонстративно сожгли локомотив пассажирского поезда.

В спецпоезде, как сообщило Латвийское ТВ, ехал и министр юстиции ЛР Эдвардс Смилтенс.