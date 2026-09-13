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Дрон чуть не попал в спецпоезд 0 271

В мире
Дата публикации: 13.09.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Поезд из Украины в Польшу

Поезд из Украины в Польшу

Спецпоезд оказался на вокзале спустя несколько минут после попадения беспилотника по локомотиву другого поезда.

Советник канцлера Германии Мерца оказался рядом с местом удара РФ близ Польши. Ночью Россия атаковала железную дорогу неподалеку от пропускного пункта "Ягодин" на украинско-польской границе. Под удар попал локомотив пассажирского поезда, совершавшего регулярный рейс из Киева в Варшаву.

По данным Der Spiegel, в этот момент к границе приблизился спецпоезд, в котором ехали ближайший советник канцлера ФРГ Фридриха Мерца Гюнтер Зауттер, а также советники по вопросам безопасности из других европейских стран и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.

Никто из пассажиров обоих поездов не пострадал. Пассажиров эвакуировали. Вскоре после этого воздушная тревога была отменена, поскольку других дронов обнаружено не было, - сообщает Deutsche Welle.

Президент Украины Владимир Зеленский после атаки заявил, что российские войска демонстративно сожгли локомотив пассажирского поезда.

В спецпоезде, как сообщило Латвийское ТВ, ехал и министр юстиции ЛР Эдвардс Смилтенс.

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#Украина #безопасность #Борис Джонсон #дроны #Россия #Германия #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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