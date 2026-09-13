Активность военной авиации европейских стран над Чёрным морем в настоящее время возросла, причём к разведывательным самолётам присоединились также авиационные танкеры и истребители.

В программе TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» представитель сообщества профессионалов цифровых коммуникаций “Digicomnet”/”DCN Global” Марекс Матисонс указал, что такая ранее невиданная активность может свидетельствовать как о подготовке какой-либо операции, так и о разведывательной деятельности.

Матисонс рассказал, что за несколько часов до эфира с авиационных баз Франции и Италии вылетели крупные авиатанкеры, направившиеся в район Чёрного моря. Хотя эта зона находится недалеко от региона боевых действий, конкретная часть моря по-прежнему остаётся сравнительно безопасной для полётов.

Первый сигнал о происходящем, по словам Матисонса, дала карта, созданная итальянскими исследователями SIGINT. На ней была замечена ранее невиданная активность европейских сил и европейских сил НАТО, сосредоточивших разведывательные ресурсы над морем.

Он пояснил, что самолёты SIGINT способны вести разведку целей в радиусе примерно 250–300 километров вокруг себя. Это позволяет получать информацию о происходящем также вблизи Крыма и на других территориях, где в настоящее время могут активизироваться боевые действия.

Матисонс допустил, что такая активность может означать проведение какой-либо операции или подготовку к ней. Кроме того, примерно за час до эфира появились сообщения, что в том же районе помимо танкеров и самолётов SIGINT появились также истребители.

Это, по словам Матисонса, уже свидетельствует о реальном проведении боевых операций. Одновременно существует и риск того, что Россия может попытаться создать угрозу для этих самолётов.

Матисонс подчеркнул, что этот случай особенный ещё и потому, что в нём не используются ресурсы американских разведывательных самолётов и танкеров. Таким образом, можно говорить об активности европейских сил, которая может быть как учениями, так и разведывательной операцией.

Он пояснил, что целью разведывательной активности не всегда является прямое нападение. В качестве примера Матисонс привёл полёты российских истребителей в регионе Балтийского моря. Их целью может быть провоцирование включения радаров, чтобы выяснить, где находятся радары противника и другие системы.

Такая информация затем может быть использована для планирования дальнейших атак, в том числе попыток нарушить работу или отключить определённую инфраструктуру и системы.

По мнению Матисонса, активность европейских сил над Чёрным морем в настоящее время может иметь несколько значений. Во-первых, это сигнал России о том, что европейские страны по-прежнему вовлечены и следят за развитием событий.

Во-вторых, это сообщение о том, что Европа способна мобилизоваться и объединить свои силы, чтобы поддержать Украину. В-третьих, это демонстрирует, что европейские страны достаточно самодостаточны, чтобы осуществлять такие мероприятия и без участия США.

Однако важна и практическая польза для Украины. Информация, полученная в ходе разведки, передаётся украинской стороне, помогая ей лучше ориентироваться в происходящем и получать более широкое представление о передвижении сил противника.

Матисонс подчеркнул, что с помощью наземной разведки или операций дронов не всегда возможно получить полную картину. В свою очередь, крупные разведывательные самолёты позволяют «прощупывать» более широкую территорию и, например, искать, идентифицировать и фиксировать работу ракетных систем.

Он оценил эти действия Европы как значимое событие, которое может быть одной из важнейших военных новостей дня.