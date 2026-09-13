Фридриха Мерца на посту канцлера Германии поддерживают только 14% немцев, недовольны его работой - 78% опрошенных институтом изучения общественного мнения INSA. Популярность политика постепенно снижается уже больше года.

Только 14% немцев считают, что действующий федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) - подходящий человек на эту должность. Недовольны главой правительства 78% респондентов, еще 8% не дали ответа, следует из данных опроса института изучения общественного мнения INSA, проведенного 10 и 11 сентября. Результаты исследовая в субботу, 12 сентября, опубликовал на своем сайте таблоид Bild.

Более того, среди избирателей правящего консервативного блока партий Христианско-демократический союз, которую возглавляет Мерц, и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) только 36% поддерживают действующего канцлера. Против выступают 58% избирателей.

Популярность Мерца постепенно снижается больше года. В июне 2025-го, примерно через месяц после начала работы правительства нового канцлера, его, по данным INSA, поддерживали 36% немцев, а к 4 сентября 2026 года уровень поддержки упал до 16%. Сейчас 31% респондентов считает, что из представителей ХДС/ХСС эффективнее Мерца во главе правительства мог бы быть глава ХСС Маркус Зёдер (Markus Söder), еще 20% отдали бы предпочтение премьер-министру земли Северный Рейн - Вестфалия Хендрику Вюсту (Hendrik Wüst), а 13% поддержали бы министра внутренних дел Александера Добриндта (Alexander Dobrindt).

Также недовольны вице-канцлером и министром финансов Клингбайлем

С недовольством немцев также столкнулся вице-канцлер и министр финансов Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil), возглавляющий Социально-демократическую партию Германии (СДПГ). 51% респондентов заявил, что он не подходящий на должность главы партии человек, поддержали политика только 24%.

При этом среди членов СДПГ удовлетворенность Клингбайлем значительно выше: 57% довольны его работой, заменить его хотели бы 30%. Главным кандидатом на должность респонденты увидели министра обороны Бориса Писториуса (Boris Pistorius). Лидером СДПГ его хотели бы увидеть 34% всех опрошенных и 51% респондентов-сторонников партии.

Против "брандмауэра" в отношении АдГ высказались 46% немцев

Свежий опрос INSA также показал, что почти половина немцев (46%) выступают против политики "брандмауэра", которая предполагает отказ от сотрудничества, в отношении ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). За сохранение барьера высказались 34% опрошенных, еще 20% затруднились дать ответ.

По вопросу запрета АдГ голоса разделились почти поровну. Поддержали эту идею 42% респондентов, "против" высказались 45%.