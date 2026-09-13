Желтый уровень воздушной тревоги, длившийся около 40 минут в воскресенье в Вильнюсе, Вильнюсском районе, а также в Тракайском и Электренском районах, был объявлен из-за стаи птиц, сообщил Национальный центр управления кризисами (НЦУК).

По данным центра, это установили истребители НАТО, вылетевшие для проверки объекта, замеченного на военных радарах.

«Для проверки объекта были задействованы истребители миссии воздушной полиции НАТО. Они установили, что зафиксированные радарами отметки оказались стаей птиц», — сообщили журналистам в НЦУК.

По данным НЦУК, желтый уровень тревоги продлился около 38 минут — с 12:59 до 13:37. На это время было приостановлено движение воздушных судов в Вильнюсском аэропорту.

«На первичных данных радаров отметки птиц и беспилотников могут быть схожими, поэтому для точного определения характера объекта была проведена дополнительная проверка», — отметили в центре.

Желтый сигнал тревоги означает, что жителям рекомендуется сохранять спокойствие и заранее определить безопасное место.