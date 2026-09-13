По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, переговоры с участием США, России и Украины с целью мирного урегулирования возможны в обозримой перспективе. Кушнер считает, что необходимо креативное решение.

Переговоры с участием США, России и Украины с целью мирного урегулирования могут пройти в октябре. Соответствующую возможность в воскресенье, 13 сентября, не исключил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, мы не исключаем такую возможность. Мы именно говорим об обозримой перспективе. То есть, конечно, предположительно, октябрь. Октябрь нельзя исключать", - процитировало его агентство "Интерфакс".

По словам Пескова, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите БРИКС активно предлагали российскому лидеру Владимиру Путину помощь в разрешении конфликта. Кроме того, обсуждалась возможность переговоров в Абу-Даби.

Кушнер: Надо найти креативное решение

Между тем спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер, подключившись по видеосвязи к форуму YES Annual Meeting 2026, констатировал, что территориальный вопрос - самый сложный на пути урегулирования.

"Наша задача как посредников - найти креативное решение, которое не нарушает интересов Украины", - подчеркнул он. По словам Кушнера, необходима формула, которая позволит обеим сторонам двигаться дальше в рамках, предотвращающих повторение конфликта.

Москва отвергла встречу в Майами

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в Нью-Дели в очередной раз предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать на переговоры в Москву.

Встреча между президентами России и Украины на G20 в Майами "невозможна", в свою очередь заявил агентству AFP Песков, отвергнув соответствующее предложение украинского лидера.

Зеленский: Готов встретиться с Путиным на G20

Президент Украины Владимир Зеленский 11 сентября сказал DW, что готов встретиться с Владимиром Путиным в Майами на саммите "большой двадцатки" (G20) в декабре, если российский лидер примет в нем участие.

"Да, конечно. Мы должны приехать. Мы должны встретиться, поговорить и принять решения. Дело не в словах. Не важно, что я ему скажу, или что он хочет сказать мне. Важен только результат. Вот и все", - отметил он.