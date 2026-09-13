Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Переговоры США, РФ и Украины могут пройти в октябре - Кремль 0 95

В мире
Дата публикации: 13.09.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Кремль
ФОТО: pixabay

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, переговоры с участием США, России и Украины с целью мирного урегулирования возможны в обозримой перспективе. Кушнер считает, что необходимо креативное решение.

Переговоры с участием США, России и Украины с целью мирного урегулирования могут пройти в октябре. Соответствующую возможность в воскресенье, 13 сентября, не исключил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, мы не исключаем такую возможность. Мы именно говорим об обозримой перспективе. То есть, конечно, предположительно, октябрь. Октябрь нельзя исключать", - процитировало его агентство "Интерфакс".

По словам Пескова, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите БРИКС активно предлагали российскому лидеру Владимиру Путину помощь в разрешении конфликта. Кроме того, обсуждалась возможность переговоров в Абу-Даби.

Кушнер: Надо найти креативное решение

Между тем спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер, подключившись по видеосвязи к форуму YES Annual Meeting 2026, констатировал, что территориальный вопрос - самый сложный на пути урегулирования.

"Наша задача как посредников - найти креативное решение, которое не нарушает интересов Украины", - подчеркнул он. По словам Кушнера, необходима формула, которая позволит обеим сторонам двигаться дальше в рамках, предотвращающих повторение конфликта.

Москва отвергла встречу в Майами

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в Нью-Дели в очередной раз предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать на переговоры в Москву.

Встреча между президентами России и Украины на G20 в Майами "невозможна", в свою очередь заявил агентству AFP Песков, отвергнув соответствующее предложение украинского лидера.

Зеленский: Готов встретиться с Путиным на G20

Президент Украины Владимир Зеленский 11 сентября сказал DW, что готов встретиться с Владимиром Путиным в Майами на саммите "большой двадцатки" (G20) в декабре, если российский лидер примет в нем участие.

"Да, конечно. Мы должны приехать. Мы должны встретиться, поговорить и принять решения. Дело не в словах. Не важно, что я ему скажу, или что он хочет сказать мне. Важен только результат. Вот и все", - отметил он.

×
#США #Украина #дипломатия #кремль #переговоры #g20 #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: КПП "Медыка"
Изображение к статье: Трамп
Изображение к статье: флаг Швеции
Изображение к статье: Коллаж с дроном

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Восемь способов применения банановой кожуры в быту
Дом и сад
Изображение к статье: суда в проливе
В мире
Изображение к статье: Эффективное средство для ежедневной чистки акриловой ванны
Дом и сад
Изображение к статье: Уход за крыжовником и смородиной в сентябре
Дом и сад
Изображение к статье: Лампа, работающая на энергии растений
Дом и сад
Изображение к статье: налоги
Политика
3
Изображение к статье: Восемь способов применения банановой кожуры в быту
Дом и сад
Изображение к статье: суда в проливе
В мире
Изображение к статье: Эффективное средство для ежедневной чистки акриловой ванны
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео