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После удара по стратегическом трубопроводу мир лишится 4 процентов нефти 0 286

В мире
Дата публикации: 13.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нефтепровод «Восток — Запад»

Саудовская Аравия может исчерпать запасы нефти для экспорта, если в ближайшие дни не возобновит работу нефтепровода «Восток — Запад» в Красном море.

Это может привести к значительному сокращению поставок нефти на мировом рынке, сообщает Reuters со ссылкой на покупателей саудовской нефти и трейдеров.

До 4% мировых поставок нефти могут выпасть с рынка из-за остановки саудовского нефтепровода «Восток — Запад». После атаки дронов трубопровод, по которому около 4 млн баррелей в сутки перекачивалось к порту Янбу на Красном море в обход Ормузского пролива, остановлен.

Запасов нефти в Янбу при нынешних темпах экспорта хватит примерно на 5-7 дней. После этого Саудовской Аравии придется сокращать поставки, если прокачка не возобновится.

Полный ремонт нефтепровода, по данным источников Reuters, может занять до 5-6 недель, хотя часть мощностей могут запустить раньше.

Ситуация осложняется войной на Ближнем Востоке и проблемами с перевозками через Ормузский пролив. Добыча нефти в Саудовской Аравии уже снизилась с 10,9 млн баррелей в сутки в феврале до 6,2 млн в августе.

Дальнейшее сокращение саудовского экспорта может еще сильнее разогнать мировые цены на нефть и топливо.

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#энергетика #Саудовская Аравия #дроны
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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