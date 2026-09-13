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Россиян «достали» атаки на НПЗ: эксперты рассказали, какую защиту они придумали 0 190

В мире
Дата публикации: 13.09.2026
УНИАН
Изображение к статье: Коллаж с дроном

На некоторых российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) возводят стены из грузовых контейнеров для защиты от атак украинских беспилотников.

Об этом сообщил портал "Милитарный". Такие сооружения из грузовых контейнеров уже в сентябре были замечены на Новошахтинском НПЗ, а также на ТЗК ООО "Базовый авиатопливный оператор" (БАТО) в Сочи.

Отмечается, что контейнеры ставят вокруг резервуаров и технологических установок. "Контейнеры ставят друг на друга в несколько ярусов, образуя барьер между оборудованием и окружающей территорией", – говорится в сообщении.

Эксперты отметили, что стена может частично прикрыть резервуар или установку от обломков и дрона, летящего на небольшой высоте. При этом они подчеркнули, что открытый сверху объект остается уязвимым для атаки с воздуха.

Эксперты предположили, что барьеры могут ограничивать распространение разлитых нефтепродуктов и пламени на соседнее оборудование, но "эффективность новой защиты из контейнеров во время атак пока неизвестна".

В сообщении говорится, что параллельно на российских НПЗ продолжают возводить антидроновые сетки и металлические каркасы вокруг отдельных объектов. Такие конструкции призваны перехватить беспилотник до соприкосновения с оборудованием или уменьшить последствия попадания.

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#технологии #беспилотники #Россия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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