Необычная находка в одном из магазинов Таджикистана привлекла внимание пользователей социальных сетей. На прилавке обнаружились шпроты, произведенные в Калининграде, однако оформление банки напоминает хорошо известные латвийские «Рижские шпроты»: на упаковке изображена панорама Риги, даже название написано на латышском языке.

Фотографией поделился Гиртс Яунземс. «Моя находка в магазине в Таджикистане: шпроты произведены в России, в Калининграде, но, видимо, лучше продаются с панорамой Риги на банке и названием на латышском языке. Вот и всё, что нужно знать о силе великого "российского бренда"», — написал он.

Публикация вызвала дискуссию. Некоторые пользователи назвали подобное оформление подделкой и введением покупателей в заблуждение. Другие отметили, что похожие случаи встречались и раньше.

Сам автор публикации предположил, что формально использование такого оформления может и не быть запрещено. В качестве примера он привел продающиеся за рубежом коробки конфет литовского производителя Pergalė с надписью «Rīga» и изображением латвийской столицы.

В комментариях возник вопрос, является ли название «Рижские шпроты» зарегистрированным товарным знаком.

В Патентном ведомстве Латвии пояснили, что в стране зарегистрировано несколько словесных и изобразительных товарных знаков, содержащих словосочетание «Rīgas šprotes». Владельцем этих индивидуальных и коллективных товарных знаков является общество Rīgas šprotes.

При этом защита распространяется на товарный знак в целом, а исключительные права владельца не обязательно относятся к каждому отдельному слову, входящему в его состав. Особенно это касается общеупотребительных обозначений. Например, слово «шпроты» описывает вид продукции и поэтому может использоваться другими производителями.

Кроме того, права на товарные знаки имеют территориальный характер. Это означает, что знак защищен на той территории, где он зарегистрирован.

Если товарный знак зарегистрирован только в Латвии, его латвийская регистрация сама по себе не обеспечивает защиту в других странах. Для более широкой защиты знак должен быть зарегистрирован, например, на территории всего Евросоюза либо отдельно в выбранных владельцем странах.