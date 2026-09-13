В пятницу, 11 сентября котировка Platts на бензин взлетела более 7 центов в перерасчете на литр, цены на дизельное топливо в США установили исторический рекорд, а в Европе котировка Platts на дизельное топливо не дотянула до исторического рекорда всего-то 3%.

Чуть менее чем за 2,5 месяца котировка Platts на дизельное топливо выросла примерно на 65% или около 60 центов/литр, поэтому эти 3% процента, что отделяют нас от нового рекорда, не выглядят чем-то недостижимым, особенно если учесть, что 10 сентября котировка выросла на 4,5% за один день.

Также был достигнут рекордный за более чем 3 года уровень цен биржевых фьючерсов на природный газ в Европе, что рисует картину инфляции к концу года особенно мрачной. Рост цен на дизельное топливо и природный газ — это одни из ключевых драйверов роста цен вообще на все в Еврозоне. Перевозки товаров, отопление, удобрения, промышленное производство, сельское хозяйство…все это испытает сейчас колоссальную нагрузку в виде роста цен на дизельное топливо и газ.

Это означает, что многим предприятиям приходится перейти с одной стороны на режим жесткой экономии (отсутствие роста зарплат, увольнения, сокращение инвестиций), а с другой - неизбежно поднимать цены на свои товары и услуги. Конечным потерпевшим будет как всегда обычный потребитель. Многим людям придется выбирать уже не между походом в театр и новыми сапогами, а между поесть и оплатить счет за коммунальные услуги.

«Родное начальство» в лице Еврокомиссии «помогает» этому как может, например ужесточает экологические нормы и фискальные сборы (так ввод ETS2 приведет к дополнительному росту цен на десятки центов с литра бензина и дизельного топлива). Новый Регламент ЕС об упаковке и отходах упаковки (PPWR — Packaging and Packaging Waste Regulation) уже оказывает серьезное влияние на торговлю в Еврозоне, нанося в интересах крупных корпораций удар по малому и среднему бизнесу и оказывая дополнительное инфляционное давление.

А чтобы население, пытаясь сэкономить последние евро, не заказывало самостоятельно более дешевые альтернативы из Китая, были введены таможенные пошлины и сборы за товар из третьих стран. У всех этих мер есть своя цена, и заплатит ее каждый житель ЕС. А если денег будет не хватать, то добро пожаловать за кредитом.

Только проблема в том, что население уже сильно закредитовано, что означает что любое ценовое давление или новый налог значительно ухудшает платежную дисциплину. Так в Латвии, по состоянию на 31 декабря 2025 года в портфеле внесудебного взыскания уже находилось более 1,3 миллионов дел о потребительской задолженности на сумму более 1 миллиарда евро. И вот, в тот момент, когда цены на топливо бьют рекорды, а инфляция разгоняется, ЕЦБ (Европейский Центробанк) не нашел лучшего способа как «помочь» предприятиям и простым гражданам увеличением процентной ставки по кредитам.

Однако заинтересованные стороны продолжают эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Они еще не насытились. Следовательно рекорд цен может быстро устареть уже в ближайшее время, невзирая на жертвы. И если в первые дни сентября они просто расстреливали беззащитные танкеры в Ормузском проливе, то теперь расширили зону повреждений инфраструктуры на регион Красного моря и Аденского залива, где очередной военный успех Хуситов привел к новому витку роста цен на нефтяном рынке.

Согласно исследованиям и оценкам, война в Афганистане (2001–2021 гг.) обошлась бюджету США примерно в 2,3 триллиона долларов. Получается, что в среднем боевые действия в Афганистане обходились американским налогоплательщикам около 300 миллионов долларов ежедневно на протяжении 20 лет.

По оценке экспертов, боевые действия на Ближнем Востоке обходятся в сумму более 1 миллиарда долларов военных расходов ежедневно. То есть, буквально за какие-то 2-3 недели на уничтожение людей и зданий уходит ресурсов на сумму, за которые можно построить подводный железнодорожный тоннель Таллин — Хельсинки или сделать из Via Baltica ультрасовременный и безопасный автобан. А взамен всего лишь 6 часов войны можно было бы спасти AirBaltic, просто подарив ему совершенно безвозмездно 250 миллионов евро.

Однако экономический ущерб для потребителей во всем мире значительно больше, чем чисто военные расходы на уничтожение людей и инфраструктуры на Ближнем Востоке. К примеру, общее потребление нефти в мире составляет примерно 103 миллиона баррелей в сутки. Биржевая цена барреля нефти до начала конфликта на Ближнем Востоке была около 70 долларов/баррель, а в пятницу 11 сентября зафиксировалась на уровне примерно в 105 долларов/за баррель. (105-70) x 103 000 000 = 3.6 миллиарда долларов за один день. И это только биржевая цена на сырую нефть. Рост котировок Platts на физическом рынке на авиакеросин и дизельное топливо был еще выше.

Так что ведение боевых действий очевидно крайне затратное мероприятие. Однако то, что является непосильными расходами для большинства населения, является одновременно доходами для того меньшинства, которое на этом обогащается. Но через определенное время выжимать последнее из населения становиться уже невозможным по причинам отсутствия у этого самого населения сначала ресурсов, а потом и терпения.

Поэтому, рано или поздно призыв этого меньшинства к остальному большинству «затянуть пояса ради нашей общей победы» обернется петлями на шеях тех, кто несогласен с продолжением «выжимки до суха» или военным призывом. 1-я и 2-я мировая война это продемонстрировали более чем убедительно.