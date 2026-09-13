Очередной удар по судну в Ормузском проливе усилил опасения экспертов по поводу энергоснабжения. Новые атаки на фоне конфликта на Ближнем Востоке грозят дальнейшим ростом цен на нефть.

После атаки на судно в Ормузском проливе и временного закрытия важного нефтепровода в Саудовской Аравии усилились опасения за энергоснабжение. Британская организация по безопасности морской торговли (UKMTO) в воскресенье, 13 сентября, сообщила, что получила информацию о попадании снаряда в находившееся в проливе судно. Масштаб ущерба и состояние экипажа пока не известны.

Продолжающиеся атаки на фоне расширяющегося конфликта на Ближнем Востоке могут привести к дальнейшему росту цен на энергоносители. На прошлой неделе цена нефти марки Brent вновь превысила 100 долларов за баррель.

Инцидент произошел через день после того, как Саудовская Аравия сообщила о временном закрытии своего нефтепровода East-West в качестве меры предосторожности. Причиной стала атака беспилотников, которая, по данным Багдада и Эр-Рияда, исходила из Ирака, где действуют поддерживаемые Ираном вооруженные группировки.

Саудовская Аравия запросила военную помощь

Нефтепровод протяженностью 1200 км в течение последних шести месяцев был основным маршрутом поставок нефти с Ближнего Востока на мировой рынок, поскольку Ормузский пролив из-за войны США и Израиля против Ирана оставался в значительной степени закрытым. По нему транспортировалось 4-5 млн баррелей в сутки, что соответствует 4-5 процентам мирового предложения.

Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, именно Иран несет ответственность за атаку на нефтепровод. Фактический правитель Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед бен Сальман 10 сентября позвонил Трампу и попросил о военной помощи в борьбе с повстанцами-хуситами, сообщили агентству Reuters три источника, знакомые с ситуацией.

Вашингтон пока отказался от прямого вмешательства, но согласился предоставить разведывательную информацию. Поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы в Йемене в последнее время расширили свои атаки и 11 сентября захватили стратегически важный остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе.

США остановили около 100 торговых судов

США в рамках морской блокады иранских портов за последние два месяца остановили около 100 торговых судов. "Ни одно судно не прошло через блокаду без разрешения вооруженных сил США", - заявило региональное командование Centcom 12 сентября, добавив, что американские силы "продолжают полностью сосредоточиваться на этой миссии".