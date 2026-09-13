ласть. В случае победы правого блока на проходящих в стране всеобщих выборах лидер "Шведских демократов" может стать министром по вопросам миграции.

Швеция в воскресенье, 13 сентября, проводит всеобщие выборы, которые либо вернут к власти левоцентристскую оппозицию после четырехлетней паузы, либо впервые позволят войти в состав правительства ультраправым.

Предвыборные опросы долгое время прогнозировали уверенную победу левого альянса над правым блоком во главе с действующим премьер-министром Ульфом Кристерссоном, в который входит ультраправая партия "Шведские демократы". Но по мере приближения дня голосования, отрыв четырехпартийного оппозиционного альянса во главе с экс-премьером Магдаленой Андерссон, лидером Социал-демократической партии, все сокращался.

Мы все знали, что результат выборов будет очень близким. Я говорила об этом все время. Теперь решение за избирателями: хотят ли они правительство, которое будет полностью контролироваться "Шведскими демократами", или хотят правительство во главе со мной?" - заявила Андерссон на митинге в Стокгольме 12 сентября.

Основные партии и предвыборные позиции

Социал-демократическая партия управляла Швецией большую часть последнего столетия и остается крупнейшей партией страны. Левый блок пообещал укрепить государство всеобщего благосостояния и решить проблему роста стоимости жизни.

В то же время Кристерссон сосредоточил свою кампанию на результатах работы своего правительства по сокращению насильственной и организованной преступности и ужесточению миграционной политики. Сторонники правого блока считают, что победа на выборах 13 сентября будет означать одобрение избирателями этого подхода. Критики называют эту повестку подрывающей гражданские свободы и несправедливой к иммигрантам.

"Мы можем объединить партии, избирателей и нуждающиеся в разрешении проблемы для совместных действий. Поэтому мы добиваемся результата", - заявил Кристерссон на этой неделе в парламенте.

Ультраправые могут впервые войти в правительство

В отличие от Германии, где большинство партий исключили сотрудничество с ультраправой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), Кристерссон пообещал "Шведским демократам" ключевые посты в правительстве в случае победы его альянса.

Лидер ультраправой партии Пер Йимми Окессон заявил на предвыборном митинге в Стокгольме 12 сентября, что "Шведские демократы уже победили". Партия рассчитывает впервые прийти к власти после того, как в 2010 году вошла в парламент.

"Швеция становится безопаснее, лучше и более шведской", - заявил 47-летний Окессон. Ожидается, что в случае победы правого альянса он получит пост министра по вопросам миграции.

Явка на выборах традиционно превышает 80 процентов Право голоса имеют около 8 млн человек в стране с населением 10,6 млн. Явка в Швеции регулярно превышает 80 процентов.

Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени. Первые результаты ожидаются уже вечером 13 сентября. Около половины голосов отдано досрочно.