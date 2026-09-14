Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Евросоюз и НАТО выработать единый подход к защите Арктики и Балтийского региона. По его словам, Россия усиливает провокационную активность по всей Европе, а в Арктике становится всё заметнее присутствие Китая.

Выступая на Европейском арктическом саммите в финском Рованиеми, Науседа заявил, что вопросы безопасности на Балтийском море и Крайнем Севере следует рассматривать как части одной общей проблемы.

«Важно обеспечить единый подход к вопросам безопасности, независимо от того, говорим ли мы об Арктике или о Балтийском море. Главное — это агрессивное поведение России. Мы видим рост числа инцидентов по всей Европе, и нет оснований ожидать, что в ближайшие месяцы что-то изменится», — сказал литовский президент журналистам.

Саммит проходит 13–14 сентября. Его участники обсуждают формирование общей европейской стратегии в отношении Арктики, значение которой быстро растёт на фоне открытия новых морских маршрутов, борьбы за природные ресурсы и усиления военной активности России.

Китай усиливает присутствие в Арктике

Науседа обратил внимание и на растущую активность Китая в регионе. Пока она преимущественно связана с научными исследованиями, однако впоследствии, по его мнению, может приобрести военный характер.

«Важно также обратить внимание на усиление присутствия Китая в Арктическом регионе. Его следы здесь уже заметны. Пока это больше связано с научными исследованиями, но позже в регионе может начаться военная активность или появиться военный след», — подчеркнул президент Литвы.

Он считает, что Евросоюзу необходимо пересмотреть арктическую политику, сформированную в 2021 году, с учётом нынешней геополитической ситуации и новых угроз.

Особое значение Науседа придаёт взаимодействию ЕС и НАТО. По его словам, две организации не должны дублировать или осложнять работу друг друга: действия Евросоюза должны дополнять усилия Североатлантического альянса и способствовать укреплению его присутствия в регионе.

Европа, по мнению литовского лидера, должна повысить экономическую устойчивость и развивать необходимую инфраструктуру. НАТО, в свою очередь, следует наращивать военное присутствие и расширять возможности для развёртывания сил в Арктике.

Главная задача — сдерживание России

Науседа назвал надёжное сдерживание главным условием безопасности.

«Если мы будем надёжными, активными и способными реагировать, мы сможем обеспечить достаточный уровень сдерживания, чтобы Россия не пыталась проверять нашу способность к обороне», — заявил он.

Президент Литвы подчеркнул, что российские провокации происходят не только в странах Балтии или Польше, но также в Германии и других европейских государствах.

По его оценке, действия Москвы направлены против всей Европы, а не против отдельных географических регионов. Россия, как считает Науседа, пытается испытать на прочность европейское правовое государство, демократию и привычный образ жизни.

«Было бы наивно ожидать, что в Арктике не будет злонамеренных действий со стороны России», — добавил литовский лидер.

На встрече в Рованиеми собрались руководители ряда государств ЕС и представители европейских институтов. Главная цель саммита — укрепить общий стратегический подход Евросоюза к Арктике и определить роль региона в системе европейской безопасности.

В программе визита Науседы также предусмотрены встреча с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо и посещение предприятия Patria, выпускающего бронетехнику.

Арктика всё теснее связана с безопасностью стран Балтии: оба региона входят в единое северное пространство НАТО и сталкиваются с похожими угрозами — военной активностью России, рисками для критической инфраструктуры и усилением геополитической конкуренции. Поэтому Вильнюс призывает одновременно развивать гражданскую инфраструктуру ЕС и военные возможности альянса.