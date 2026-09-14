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Эстония отправляет в Латвию шестую смену пограничников 1 60

В мире
Дата публикации: 14.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Знак границы
ФОТО: LETA

Департамент полиции и погранохраны Эстонии отправил на латвийско-белорусскую границу шестую смену миссии "ESTPOL 11", чтобы помочь Латвии ограничить нелегальную иммиграцию, сообщил департамент в понедельник.

В шестой смене - 11 пограничников и полицейских. В распоряжении подразделения есть дроны и другое специальное оборудование, а также служебные собаки.

Первая смена "ESTPOL 11" прибыла в Латвию в середине июня. Одна смена работает в Латвии две недели.

Уже сообщалось, что на помощь латвийским пограничникам на границе с Беларусью регулярно прибывают и литовские пограничники.

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#Эстония #Литва #Латвия #дроны #Беларусь
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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