Польский депутат Европарламента Гжегож Браун оказался в центре нового скандала после того, как опубликовал видео с повреждением памятника на месте захоронения украинцев под Хрубешувом. МИД Украины назвал произошедшее недопустимым и потребовал восстановить мемориал, а польская прокуратура начала расследование по нескольким статьям.

Гжегож Браун вместе с другими участниками акции прибыл к мемориалу в урочище Бялысток в Хрубешувском повете и начал наносить удары по гранитному обелиску тяжёлым инструментом. Происходящее снимали на видео, а запись позднее появилась в интернете.

Речь идёт о памятнике, установленном на месте братской могилы украинцев, погибших в 1946 году. Польские СМИ сообщают, что среди похороненных были бойцы Украинской повстанческой армии.

Акция вызвала резкую реакцию Киева. Министерство иностранных дел Украины заявило, что подобные действия недопустимы, и призвало польские власти дать им правовую оценку, восстановить повреждённое захоронение и не допускать подобных случаев в будущем.

В украинском МИД также подчеркнули, что память погибших не должна становиться инструментом политических провокаций и публичных акций.

Польская прокуратура уже ведёт расследование. Проверяются обстоятельства повреждения мемориала, возможного оскорбления украинцев по национальному признаку и порчи имущества.

По данным польских СМИ, по одной из рассматриваемых квалификаций виновным может грозить до пяти лет лишения свободы.

Сам факт того, что видео акции распространил сам Браун, сделал историю особенно резонансной. Политик и раньше неоднократно становился участником громких конфликтов и провокационных акций.

История с памятником быстро вышла за рамки локального инцидента и превратилась в дипломатический и политический конфликт. Теперь вопрос заключается не только в восстановлении мемориала, но и в том, какую правовую оценку действиям евродепутата дадут польские власти и последуют ли за этим реальные уголовные последствия.